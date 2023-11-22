Общество 22 ноября 2023, 11:12 Мода и красота возглавили рейтинг хобби россиян в «Одноклассниках» «Одноклассники»: рейтинг хобби россиян возглавили мода, кулинария и садоводство

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Пользователи «Одноклассников» в 2023 году интересовались модой и красотой, кулинарией, садоводством, рукоделием и заботой о питомцах. Специалисты ОК проанализировали контент в разделе «Увлечения», сообщила пресс-служба соцсети.

Аналитики изучили активность 22 миллионов интернет-пользователей, которые каждый месяц заходили в раздел «Увлечения», и составили топ-5 хобби. Рейтинг возглавили мода и красота. На втором месте кулинария — людей интересовали, как правило, рецепты закусок, выпечки и основных блюд. Третье место заняло садоводство.

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На четвертой строчке оказалось рукоделие. В 2023 году стали популярными плетение, вязание, оригами, шитье и декупаж. На пятом месте — питомцы. Кроме ухода за кошками и собаками, пользователи соцсети интересовались заботой о рыбах, рептилиях и птицах.

Пресс-служба ОК.ru

Автомобили и путешествия вошли в десятку популярных увлечений. По словам аналитиков, запросы менялись в зависимости от сезона. Например, осенью на первом месте оказалось приготовление блюд, а к концу года в рейтинг вошла мистика, в том числе гадание и астрология.

Больше трети россиян заявили, что занимаются хобби после работы. На невозможность делать это регулярно пожаловались 43% участников опроса соцсети «Одноклассники» и сервиса «Работа.ру».