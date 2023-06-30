Эксклюзив 30 июня 2023, 15:09 Tinder ушел из страны. Есть смысл искать обходные пути, чтобы попасть в приложение? Глава АППСИМ Зыков: Tinder может блокировать россиян, лучше пользоваться своими сервисами Unsplash

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Tinder теперь окончательно остановил свою работу в России. Жители страны, конечно, могут попытаться воспользоваться им через VPN, но есть вероятность, что их заблокируют. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с «360» посоветовал россиянам обратить внимание на отечественные сервисы знакомств.

«Если он пропал из Google Play, то его затруднительно будет скачать. Поэтому нужно будет искать разные альтернативные варианты. Плюс если руководство Tinder отключит прием денег из России, то конечно это очень сильно подкосит эту платформу. Как только количество пользователей упадет ниже какого-то значения, смысла в целом в этой площадке не будет. Потому что главная ценность сервиса знакомств — аудитория. Нет аудитории, нет в ней смысла», — сказал он.

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По его словам, продолжать ли пользоваться Tinder и будет ли он работать, — это вопрос открытый.

«Потому что есть такой важный параметр, который называется геопозиция, она очень активно и хорошо в Tinder работает. Там есть опция „люди рядом“, чтобы посмотреть, с кем можно рядом познакомиться. Возможно, через VPN он будет работать. Если Tinder станет понятно, что пользователи территориально находятся в России, он может включить блокировку по геопозиционированию», — предупредил эксперт.

Зыков отметил, что пока счет в Tinder могут пополнятьте россияне, у которых операционная система iOS. Положить деньги можно через своего мобильного оператора.

«Альтернатива в России есть, и, безусловно, самая громкая — „VK Знакомства“» — заявил собеседник «360».

Сервис уже выпустил свое мобильное приложение. Его плюс — в большой аудитории, знакомой механике работы и ценах, которые в три-четыре раза меньше, чем в Tinder. Также Зыков напомнил, что в РФ функционируют такие сервисы для знакомств как Mamba, «Круг вокруг», teamo, Love.ru, «Чат знакомств Galaxy».

Tinder перестал работать в России 30 июня. Его теперь нельзя будет скачать из магазинов приложений Google Play и AppStore.