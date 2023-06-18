Эксклюзив 18 июня 2023, 20:25 Игра в работу. Россиянам предложили шестидневку, но есть ли в том смысл HR-эксперт Мурадян объяснил, почему шестидневная рабочая неделя в России не имеет смысла Pxhere

Читать 360tv в

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю, как во времена Великой Отечественной войны. Обращение она направила главе Минтруда Антону Котякову, но тот ответил, что министерство не будет устанавливать шестидневку в Трудовом кодексе. HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян в беседе с «360» заявил, что стране нужно думать не о количестве рабочих дней в неделе, а о том, как сделать сотрудников эффективнее.

Далее — прямая речь.

Реклама

Если мы говорим про интеллектуально-емкие позиции, где нужно применять и включать голову, а не руки, таким ребятам, поверьте, даже 80 часов на работе — это более чем достаточно. То есть это условный разработчик или менеджер по работе с клиентами, такой «белый воротничок» — офисный сотрудник.

Если мы говорим про «голубых воротничков» — продавцы, мерчендайзеры и так далее, то, учитывая тот тип и функционал работы, которые они выполняют, скажу так — им пятидневки недостаточно.

Проблема не в числе

На самом деле, скажу честно, это не является основной проблемой. От того, что мы сделаем пять или шесть рабочих дней, ситуация сильно не изменится. Проблема заключается не в количестве рабочих или выходных дней, а в продуктивности самой работы.

Если вы посмотрите эту информацию, то увидите, что продуктивность персонала в России одна из самых низких в мире — порядка 17%. Что это значит: 100% — время, которое человек проводит на работе, а только 17% — продуктивная работа.

Все остальное время сотрудник балду гоняет: чай с коллегами пьет, сообщения массами друг другу пересылает, сплетничает о коллегах, в курилке разговаривает с ребятами про жизнь, обсуждает, кто как на свидание сходил. Если сотрудники постарше — поговорят, кто и чем лечится: таблеточки, мази. Иногда можно обсудить подругу, которая два раза пришла в одном и том же платье на работу, например. В общем, это если простыми словами.

Поэтому от того, что глава Минтруда Антон Котяков, большое ему уважение, отклонил шестидневку, ничего по сути не поменяется. Идея ввести ее, конечно, классная. Но сначала нужно подумать о том, чтобы люди работали эффективнее. Тогда и шесть дней делать не нужно будет.

Понимаете, мы играем с этими днями. В один день зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев говорит: «Давайте сделаем четыре дня». В другой день ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма предлагает сделать шесть дней.

И суть-то не в шести или четырех днях, а в том, что работать надо продуктивнее и эффективнее. И это касается как частного, так и государственного секторов. Вы поймите, когда вы государственное бюджетное учреждение и у вас стоит задача потратить деньги, а иначе больше не выделят, — о какой продуктивности и эффективности может идти речь?

Задачи нет экономить. Тратить!

Буквально несколько дней назад я был в госучреждении, и они говорят: «Мы готовы заключить контракт». А что, как? Отвечают: «Смотрите, у меня нет задачи экономить деньги, у меня есть неизрасходованные деньги. Если я их не потрачу, то в следующем году мне их не дадут».

Многое зависит от поставленного KPI перед сотрудниками. И это, поверьте, не история про «одни ворота». С одной стороны, да, виноваты сотрудники, что они плохо работают и ленятся, сидят в соцсетях. С другой стороны — посмотрим на отдел продаж. Вот выполнили они план и вместо того, чтобы им дать хорошую премию, им ставят новые условия — план следующего месяца. Вместо того чтобы поощрять персонал, работодатели побуждают сотрудников работать спустя рукава, просто лишь бы вовремя прийти к этой планке в 100%. Никакого стимула работать эффективнее.

Государству в первую очередь стоит задуматься над тем, как повысить эффективность работы сотрудников, а не об увеличении или уменьшении количества рабочих дней.