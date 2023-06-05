Эксклюзив 05 июня 2023, 13:05 Россиянам назвали главное оружие против информационной войны Украины и Запада Политолог Колчин призвал россиян не поддаваться на информационные провокации Украины Telegram

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Россиянам нужно внимательно относиться ко всему, что появляется в информационном поле, и не поддаваться на провокации со стороны Украины и Запада. С таким призывом выступил политолог Петр Колчин в комментарии для «360».

Он отметил, что в последние недели Белгородская область стала целью для операции Главного управления разведки Минобороны Украины. ГУР при помощи боевиков, неонацистов и наемников организовывает диверсионные атаки на российские границы, чтобы создать информационные поводы для их последующей трансляции, пояснил Колчин.

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«Создается определенное количество фейков, которые окружают эти диверсии. Исключительно для информационной атаки на российскую аудиторию и, в первую очередь, жителей Белгородской области», — обратил внимание политолог.

По словам собеседника «360», в условиях отсутствия каких-либо успехов на фронте именно информационная война и такие операции остаются единственным способом Украины показывать какую-либо эффективность.

Украинская разведка буквально гонит наемников и боевиков на убой. Большинство из этих диверсантов погибают, но единицы успевают записать какие-то видео, которые потом и транслируют украинские каналы. Петр Колчин политолог

Террористические методы

Специалист назвал все это спланированной операцией. В ее рамках украинские диверсанты устроили провокацию и предложили якобы освободить неких российских военнопленных в обмен на встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, указал политолог.

«Очевидно, что украинская сторона не планировала никаких обменов и переговоров. Она хотела лишь создать дополнительные информационные поводы, дополнительные возможные стычки на границах. Опять же для того, чтобы подкреплять свою информационную кампанию против России. Очевидно, что это террористические методы, методы, которые не может использовать ни одна спецслужба, ни одна армия мира, но широко используют террористические формирования. С террористами никакие переговоры не могут проводиться в принципе, и их ждет только трибунал или ликвидация», — констатировал собеседник «360».

Украинская разведка превратилась в террористическую организацию, главной целью которой стала атака на граждан России, предупредил специалист. Россиянам нужно не поддаваться на эти провокации и внимательно относиться к тому, что появляется в информационном поле, заявил Колчин.

«Потому что очень много информации целенаправленно вбрасывается украинскими спецслужбами. Главное — не поддаваться, не идти на поводу у этих вбросов и сохранять бдительность. Это главное оружие против информационной войны, развязанной Киевом и Западом», — заключил политолог.