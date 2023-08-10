Эксклюзив 10 августа 2023, 14:22 «Нужно сделать интернет безопасным». Россия должна ответить на враждебные выходки Microsoft Член молодежной ассамблеи Самонкин: Microsoft фактически поддерживает политику Киева un

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Замглавы МИД России Михаил Галузин обвинил американскую корпорацию Microsoft в оказании поддержки Киеву и действиях против Москвы. Он обратил внимание на то, что компания «запятнала себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству». Член молодежной ассамблеи Совбеза от Российской Федерации Юрий Самонкин рассказал «360», какую деятельность ведет Microsoft и как этому противостоять.

Далее — прямая речь.

В первую очередь Microsoft — ведущая американская компания, она, безусловно, обслуживает американские политические интересы. Софтом и программным обеспечением, которые они поставляют, пользуются практически все IT-отрасли мира.

Конечно, Microsoft связана с Google, который уже допустил утечку персональных данных россиян и был обвинен в антироссийской риторике. Неудивительно, что эта компания фактически поддерживает политику Киева. Иначе она бы на серьезном западном рынке не стала развиваться. Понятно, что все крупнейшие игроки там находятся под контролем — чтобы быть успешным, нужно поддерживать Вашингтон.

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Microsoft ведет себя достаточно враждебно. Это замечают не только на территории России, но и в других странах, которые также постоянно подвергаются различного рода кибератакам — в первую очередь утечке персональных данных.

Ведущие страны Азии, поддерживающие собственный путь развития, уже отказываются от западного программного обеспечения. Учитывая, что цифровые платформы в России работают под лицензией Microsoft, речь идет о необходимость создавать свое. Нужно сделать интернет безопасным.

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Тогда они не смогут слушать нас и развивать антироссийскую пропаганду. Нужно защищать информационное пространство.

Microsoft находится полностью под западным влиянием. Мне кажется, еще до СВО, когда началась гибридная информационная война, уже были первые тревожные звонки.

Западные массмедиа ведут себя крайне агрессивно и нагло. С точки зрения информационной коррекции, даже когда мы включаем западные развлекательные платформы, всегда видим рекламу, популяризирующую киевский режим или [утверждения] «русские сдавайтесь».

На это должны реагировать. Если Microsoft пропускает подобное, значит, Роскомнадзор должен это заблокировать.