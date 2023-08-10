Власть 10 августа 2023, 07:49 МИД России заявил, что Microsoft помогает Украине Замглавы МИД Галузин: американская корпорация Microsoft помогает Украине Unsplash

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Крупнейшая американская компания Microsoft оказывает поддержку киевскому режиму, она работает во вред России. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

По его словам, Microsoft запятнала свою репутацию антироссийской риторикой и конкретными шагами, идущими во вред России.

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«С самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны», — сказал Галузин.

Он добавил, что компания регулярно выдвигает обвинения в адрес Российской Федерации о том, что та организует атаки на украинские сайты. Замглавы МИД отметил, что никаких доказательств она при этом не приводит, но замалчивает факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры РФ.

Дипломат считает, что таким образом корпорация «послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок» Соединенных Штатов. Также Галузин в интервью назвал условие, при котором Россия рассмотрит возможность возобновления зерновой сделки.