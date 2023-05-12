Общество 12 мая 2023, 23:20 Родные нелюди. Как искоренить жестокость в приемных семьях Детский омбудсмен Волынец: в приемные семьи нужно приходить с внезапными проверками «ВКонтакте»

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Дети из многодетной семьи в Сочи столкнулись с жестокостью приемной матери. Женщина месяцами морила их голодом и регулярно избивала, взяв себе в помощники 19-летнего пасынка. Куда смотрела опека, которая раз в полгода должна проверять такие семьи, непонятно.

Четыре ребенка в одном из сел Адлерского района Сочи жили там с приемной матерью с 2019 года, сообщили в пресс-службе СК России по Краснодарскому краю. Издевательства, по версии следствия, начались с декабря прошлого года и длились до мая 2023-го.

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Вместе со старшим приемным сыном 47-летняя женщина всячески оскорбляла детей, била и не давал им есть. Поводы для истязаний были самые незначительные. За любое непослушание следовало наказание.

«О произошедшем потерпевшие рассказали старшим приемным детям, которые живут отдельно от семьи, а те, в свою очередь, сообщили об этом в правоохранительные органы», — пояснили в СК.

В итоге детей изъяли из семьи, а следователи возбудили уголовное дело. Специалистам в рамках расследования предстоит изучить жизнь и воспитание в приемной семье. Его ход поставили на контроль в краевом главке ведомства.

По данным региональной прокуратуры, всего с 1999 года женщина усыновила 13 детей — всех на территории Москвы. О жестоком обращении приемной матери правоохранителям рассказали две девушки, которые раньше жили в семье.

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Особое внимание опеки

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с «360» отметила, что приемные семьи должны находиться под особым вниманием органов опеки. Проверять их должны минимум раз в полгода.

«Сотрудники должны приходить, проверять, как живут дети, общаться с ними. И в случае возникновения малейших сомнений бить тревогу», — пояснила она.

К сожалению, опека не всегда должным образом выполняет свои обязанности. Волынец напомнила историю девочки из Брянской области, которая две недели была без присмотра взрослых и в итоге попала в больницу с обморожением. Ее приемная мать не появлялась дома, а отец беспробудно пил.

«Девочка находилась у многодетной семьи, у которой своих детей трое. Семья получала за нее регулярно деньги от государства. [Ребенка] морили голодом, держали в темном чулане. Ее на грани жизни и смерти доставили в реанимацию. <…> Когда приходила опека, [супруги] показывали ей другого ребенка — свою родную дочь», — напомнила детский омбудсмен.

Волынец обратила внимание, что в работе опеки важна как человечность, так и профессионализм. К тому же, иногда в ситуациях, подобных произошедшему в Сочи, есть и коррупционная составляющая. Опека попросту договаривается с недобросовестными приемными родителями.

РИА «Новости»

Эффект внезапности

При проверках, добавила детский омбудсмен Татарстана, в идеале сотрудники органов опеки должны навещать приемные семьи спонтанно и без предупреждения — чтобы увидеть реальную картину содержания и условий жизни детей. На практике часто происходит по-другому.

[Обычно] семья знает, что придет опека. И даже если что-то не так, они успевают подготовиться. Любая проверка, если она не плановая, имеет смысл при внезапности. Поэтому здесь было бы не грех наведываться к семье в плановом порядке раз в полгода и, например, раз в три месяца без предупреждения. Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Татарстане

К тому же на сотрудниках опеки, заметила Волынец, лежит двойная ответственность. Они должны не только контролировать условия жизни приемных детей, но и при необходимости оспаривать право недобросовестных родителей их воспитывать.

«По закону опека обязана инициировать как лишение родительских прав, если есть угроза жизни и здоровью детей, так и возможности [взрослых] быть опекунами дальше. Решение примет в итоге суд, но инициировать должна опека», — пояснила детский омбудсмен.

Произошедшее в Краснодарском крае, признала Волынец, не укладывается в голове.

«Какие-то нелюди. Рассчитываю на то, что их накажут по всей строгости закона», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

РИА «Новости»

Умный контроль и воспитание общества

Правозащитник и судебный юрист Владимир Комсолев уточнил, что приемной матери и ее совершеннолетнему пасынку, которые полгода мучили детей, грозит наказание по уголовной статье.

«В связи с причиненным ущербом в рамках статей уголовного кодекса им назовут определенный срок», — пояснил он.

Скорее всего, женщину лишат родительских прав без возможности последующего усыновления в будущем. Ни она, ни ее приемный сын в итоге не смогут взять на воспитание ребенка из детдома.

Органы опеки, отметил Комсолев, в такой ситуации тоже подпадут под проверку следователей. СК выяснит, приходили специалисты с плановыми проверками или нет и как выполняли установленный регламент своей работы.

РИА «Новости»

Внимание к опеке и контроль, признал правозащитник, необходим. Однако здесь следует учитывать и другие моменты. Например, в будущем должностные лица попросту будут тормозить процессы оформления опекунства или усыновления в страхе брать на себя лишнюю ответственность.

Кроме того, чтобы исключить повторение подобных историй в дальнейшем, предположил Комсолев, нужны определенные предпосылки в обществе.

«Нужно развивать социальное направление государства, такое как защита семьи, материнства и детства. Психологически и юридически это будет исключать предпосылки жестокости и последующих подобных происшествий», — заключил он.