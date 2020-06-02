Семилетнюю девочку из Брянска забрали в больницу от опекунов-алкоголиков

Дело завели по статьям «Причинение физических страданий несовершеннолетнему», «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей должностным лицом». Ребенка доставили в больницу.

По данным брянского телеканала «Городской», девочка жила в частном доме с приемными родителями-алкоголиками. Около двух недель ребенок находился без присмотра — приемная мать дома не появлялась, а отец в это время постоянно пил.

Девочку обнаружил сосед, который тоже зашел выпить. Ребенок сидел посреди беспорядка и был сильно истощен. Девочка выглядела года на три.

Сосед отвел девочку к себе, помыл ее и накормил. Также он позвонил в полицию. Полицейские подтвердили, что у несовершеннолетней обморожены ноги. Девочку положили в больницу.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор женщине, до смерти избившей приемного ребенка. Суд приговорил ее к 12 годам заключения.