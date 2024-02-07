Эксклюзив 07 февраля 2024, 15:36 «Рядовое событие». Мэра Нижнего Тагила раскритиковали за слова об избиении девочки Ведущая «360» Малашенко посоветовала мэру Нижнего Тагила «следить за языком»

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что произошедшее в январе избиение школьницы является «рядовым событием». Комментарий главы города по поводу нападения детей приезжих на 11-летнюю девочку вызвал шквал критики со стороны местных жителей. Позднее Пинаев сообщил, что его слова вырвали из контекста, а имел в виду он другое. О том, что произошло на самом деле, рассказала ведущая «360» Екатерина Малашенко.

Девочку госпитализировали после драки

Ведущая отметила, что о нападении мальчиков на школьницу стало известно еще в январе. После драки девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести с травмами живота и сотрясением мозга.

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«При это мать избивавших мальчиков снимала процесс на видео и поощряла его. Позже заместитель местного начальника полиции описал в соцсетях ситуацию как „скандал, раздутый из ничего“», — добавила Малашенко.

Мэр Нижнего Тагила прокомментировал ситуацию и объяснил, что он, будучи школьником, каждый день дрался с одноклассниками.

«Рядовое событие. Мы в школе дрались каждый день. Каждый день приходили с фингалом домой», — заявил Пинаев.

Слова мэра возмутили общественность

Малашенко подчеркнула, что общество встало на сторону девочки. Местных жителей также возмутило сообщение представителя полиции. Позже скандальный пост удалили, а мэр Нижнего Тагила встретился со школьниками и объяснил им свою позицию. По его словам, он привел ситуацию с девочкой только в качестве примера.

«Простите, наши чиновники обязаны следить за языком. Как и журналисты, дипломаты и прочие публичные личности. У вас профессия, друзья, такая», — прокомментировала заявление Пинаева ведущая.

Малашенко отметила, что если чиновник не может четко формулировать свои мысли, то он плохо исполняет возложенные на него обязанности. Она обратила внимание, что особенно это касается высказываний, связанных с детьми.

«Неважно, национальный это был вопрос или не национальный. Мальчики избивали девочку. Этого достаточно. И если мэр Нижнего Тагила в детстве в школе тоже решал вопросы такими способами, то мне кажется, что он не должен сейчас занимать такой высокий пост», — заключила ведущая.

Ранее Пинаев ответил на критику в свой адрес из-за слов своего комментария об избиении девочки. Он рассказал, что в соцсетях исказили ситуацию и подали драку как межнациональный конфликт. Мэр также признался, что его комментарий «был слишком эмоциональным».