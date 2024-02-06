Происшествия 06 февраля 2024, 23:58 Мэр Нижнего Тагила объяснил, почему назвал избиение школьницы рядовым событием Мэр Нижнего Тагила Пинаев назвал избиение школьницы рядовым случаем из-за эмоций Freepik

Читать 360tv в

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал избиение 11-летней девочки детьми мигрантами «рядовым событием», а потом объяснил свои слова. Обращение он оставил в Telegram-канале.

«Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный», — заявил он.

Реклама

Пинаев отметил, что с первого дня взял под контроль происшествие, однако не стал давать правовую оценку ситуации, так как этим должны заниматься следственные органы. Он обратил внимание, что все участники школьного конфликта были гражданами России.

Драка между детьми случилась 29 декабря в Нижнем Тагиле. Два брата избили девочку, пока их мать снимала происшествие на камеру. В итоге ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга. Как тогда заявил мэр Пинаев, избиение школьницы является рядовым событием, а историю с межнациональным конфликтом распространили спецслужбы Украины.

Ранее школьница на Камчатке жестоко избила сверстницу на камеру. Произошедшим заинтересовалась местная прокуратура.