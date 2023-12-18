Общество 18 декабря 2023, 21:27 Рептилоиды атакуют. Петербургский журнал напечатал антинаучную «клюкву» Врач-генетик Резник призвал не принимать никакие сенсации на веру Телеканал «360»

Читать 360tv в

Петербургское издание порадовало россиян статьей, которую с полным правом можно назвать сборником политических и околонаучных теорий заговора. Кому и зачем понадобилась эта публикация — неизвестно, но один из заявленных авторов уже опроверг свое участие в написании текста. Все бы ничего, да только ранее он почти в том же составе единомышленников уже выступал на схожие темы. Ну или имя снова поставили по ошибке.

«Статья о рептилоидах»

Недавно петербургский научный журнал «Юридическая наука: история и современность» опубликовал труд «Российская семья как основа отечественной государственности». Текст занял 39 страниц (семь из них — со ссылками) и тут же стал известен в русскоязычном сегменте интернета, как «Статья о рептилоидах».

Реклама

На титульном листе указали, что над текстом трудились депутат Госдумы Игорь Ананских, доктора юридических наук Николай Литвинов и Михаил Сальников, экс-сотрудник ФСБ, атаман войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Иван Миронов и гендиректор клинического санатория имени Максима Горького Илья Харин.

Примечательно, что ни один из авторов не генетик, не антрополог и вообще к науке о человеке или космосе отношения не имеет. Тем ни менее они всем дружным коллективом рассуждали о процессе репродукции человека, особенностях ДНК и возможных контактах со внеземным разумом.

Причем тут рептилоиды

Рептилоиды — разумные человекоподобные рептилии. Когда-то они прибыли из созвездия Дракона и теперь скрещивают свои ДНК с человеческой. Чаще всего эти пришельцы ответственны за все грехи, будь то мировой заговор, капризы погоды или просто похмелье. Придумал зеленых ящеров профессиональный конспиролог Дэвид Айк (он, кстати, еще утверждал, будто вышки 5G переносят коронавирус).

Ящероподобные мутанты якобы уже захватили власть над человечеством, а королева Великобритании и президенты США все, как один, рептилоиды в масках. Они вершат судьбы мира и строят козни всем, кто пытается вывести их на чистую воду.

Пусть авторы петербуржского текста и не упоминали слова «рептилоид», они рассказали про неких существ, порожденных космическими генными технологиями. Они занимаются «убийствами, педофилией и людоедством», а также пытаются извести русскую нацию, созданную по образу и подобию Божьему.

Иллюстрации к книгам Дэвида Айка / Викимедиа

Разжигание вражды

Кто бы ни был автором скандальной статьи, интересно, почему редакция журнала «Юридическая наука: история и современность» вообще допустила этот текст к публикации. Ведь издание, судя по утверждению на их сайте, печатает лишь «научные статьи и материалы различной юридико-правовой тематики».

При этом в статье «Российская семья как основа отечественной государственности» авторам удалось избежать всего, что относится к юриспруденции и праву, не считая отсылок к Семейному кодексу РФ. Однако их вполне могут преследовать за разжигание межнациональной вражды и унижения людей по социальному и расовому признаку.

Воспитание ребенка «мамой-одиночкой» гробит и мальчиков, и девочек. Девочка не видит роли мужчины в семье. Девочка наблюдает периодическую смену половых партнеров у мамы. В результате вступая в брачный возраст, такая «девочка» по своему воспитанию уже готовая [проститутка]. «Российская семья как основа отечественной государственности», стр. 66-67

Не обошлось без старых добрых предрассудков. Каждая недевственница «по состоянию организма несет угрозу мужу, семье, ребенку, государству». Чем? А тем, что наверняка нарожает пачками «наркоманов, токсикоманов, гомосексуалистов или психически неполноценных бесноватых детей», выразили уверенность авторы.

Почему так произойдет? Потому что «след от каждого мужчины, побывавшего в организме женщины», остается у нее навсегда на биологическом либо, если использовали презерватив, на волновом уровне. Где-то тут должна рыдать школьная учительница биологии, которая преподавала авторам анатомию человека.

В марте 2019 года исследователи Университета Сиэтла и Центра изучения рака имени Фреда Хатчинсона пришли к выводу, что «женщины сохраняют и носят живую ДНК каждого мужчины, с которым они вступали в сексуальную связь». «Российская семья как основа отечественной государственности», стр. 57

Во вселенной авторов секс «с инородческими сексуальными партнерами, <…> когда русские особи женского пола отдавались неграм», так и заканчивался: дамы спустя годы после интрижек с чернокожими рожали от своих белых и «генетически здоровых мужей» негритят. Мутация там у них генетическая хромосомной цепочки случалась.

Авторы более всего напоминают украинского «исследователя» Игоря Коваля, который толковал русское слово «ухажер» как «любителя задарма уху трескать» (хотя могли быть более интересные варианты). Так и в статье юридического журнала: достижения мировой науки, ее исследования и открытия просто вывернули наизнанку странные люди.

Генетик, заслуженный врач, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Лильин в беседе с «360» назвал материал стопроцентным бредом и хайпом.

«Бороться с ним можно, говоря правду и обязательно пройдясь хлестко и с юмором по таким публикациям», — заметил он.

Мировая закулиса

Статью густо пересыпали вольными пересказами Библии и толкованиями божьего промысла, цитатами из Семейного кодексом Российской Федерации, странными упоминаниями неясных исследований и даже стихами и прозой. А еще в тексте встречаются очень интересные переводы, о которых никто в мире никогда не слышал.

Например, имя демона Бафомета вдруг расшифровали как «настоятель Храма мира всех людей». Первой феминисткой назначили демоницу Лилит, жену Адама-Архидемона: якобы именно она первой подала на развод и подала дурной пример другим женщинам. А «Манифест Коммунистической партии» написал Хершел Леви Мордехай — Карл Маркс.

«Новый мировой порядок», граффити в Лондоне / Викимедиа

И так далее — сотрудничество мировой закулисы с пришельцами с упоминанием Гарри Нолана и Джона Колемана, рассказы о попытках уничтожить русскую нацию с помощью инородцев, феминисток и либералов «из праха земного» с нехорошими ДНК. Удивительно, как про кровь христианских младенцев в маце не вспомнили.

Ужасно не то, что такой текст выпустил якобы солидный журнал. Ужасно, что есть те, кто прогуливал среднюю общеобразовательную школу и в силу скудоумия хоть на пядь поверят в эти сентенции. И вместо того, чтобы навести порядок в своем доме, будут лениво жить в свинарнике, обвиняя во всем происки «мировой закулисы».

Интересная ошибка

После широкого общественного резонанса только один из заявленных авторов, Ананских, поспешил сообщить, но не имеет отношения к опубликованному тексту. Электронную версию журнала № 9 от 2023 года удалили с сайта. Но опус успели скачать все желающие и теперь щедро делятся им на различных интернет-площадках.

Однако при внимательном изучении электронных изданий журнала «Юридическая наука: история и современность», оказалось, что в прошлом году там печатали статью «Таинства генетики и русского языка в механизме развития мировой цивилизации». Авторы, помимо прочих, — депутат Ананских и доктора юридических наук Литвинов с Сальниковым.

Ученых в списке докладчиков снова нет. Зато все остальное почти о том же, что и в «статье о рептилоидах». Например, утверждается, что «значительная часть населения Западной Европы — это потомки людоедов. Которые на генетическом уровне ненавидят „людей Земли“, белую арийскую расу, ядро которой составляют славяно-русы».

И далее про Гиперборею-Русь, предсказания Нострадамусу и что русские — «галактический народ», «дети Неба» или «Сыны Божии» в одном флаконе. Никому еще не запахло цитатами из другого исследователя рас, жившего, правда, в прошлом веке и бесславно отрвившегося цианидом 1 мая 1945 года?

Принимать все на веру не стоит

Врач-генетик Александр Резник в разговоре с «360» отметил, что сегодня нужно очень аккуратно подходить к любой информации. Всеобщая информатизация, распространение социальных сетей и различных интернет-площадок дали возможность кому угодно высказываться по любым поводам.

Вокруг огромное количество экспертов, экспертиза которых ничем, в общем-то, не подтверждена. А ведь они зачастую выступают с заявлениями о довольно чувствительных вещах. Хорошо, если это какие-нибудь пространные рассуждения об отвлеченном. Но очень опасно, когда такие вот «эксперты» учат, как нужно жить. Александр Резник врач-генетик

Ученый пояснил, что проверить заявления людей, транслирующих антинаучные и не совсем научно обоснованные тезисы, довольно просто: нужно внимательно изучить ссылки на те источники, которые послужили основой для их высказываний. Просмотреть их, почитать и не принимать на веру первые попавшиеся материалы.

«Лучше постараться поискать альтернативные источники, перепроверить гипотезу, в том числе поискать информацию на англоязычных ресурсах. Так, проверив хотя бы две-три ссылки по какому-нибудь важному вопросу, можно прийти к своему заключению о том, правду вы читаете или некий околонаучный материал без хорошей доказательной базы», — заключил Резник.