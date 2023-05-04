Эксклюзив 04 мая 2023, 12:41 «Религия абсолютного эгоизма»: сектовед объяснил засилье сатанизма в США Сектовед Невеев: официальная доктрина США хорошо сочетается с сатанизмом Pxhere

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Распространение сатанизма в США объясняется идеей американской исключительности, которая хорошо сочетается с подобными культами. Об этом рассказал «360» сектовед, религиовед Александр Невеев.

По словам специалиста, Соединенные Штаты сегодня являются единственной страной, в которой официально зарегистрирована «Церковь Сатаны». В добавок к этому в США существует достаточно большое количество сатанинских, околосатанинских культов и организаций разной степени официальности, отметил Невеев.

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«Вообще западный мир нам подарил такую замечательную вещь, как сетевой культ под названием „Орден девяти углов“. Эта организация довольно опасна — она совмещает сатанизм и национал-социализм. Многие ее адепты замечены, в частности, в качестве наемников в ряде стран», — обратил внимание сектовед.

Ответ на вопрос, почему именно Соединенные Штаты поддерживают сатанинские церкви и организации, очевиден, заявил собеседник «360». Американцы стараются обеспечивать максимальное религиозное разнообразие, руководствуясь древним принципом «разделяй и властвуй», пояснил религиовед.

«В этой стране никогда не было единой традиционной религии, коренящейся в традициях. И в связи с этим вот эта модель, конечно, уже веками в США присутствует и в целом оправдывает себя, не позволяя людям объединяться по религиозному признаку», — сообщил Невеев.

Абсолютный эгоизм

Если говорить об идеологии, то сатанизм ставит эгоизм во главу угла, продолжил сектовед. В одной из самых авторитетных сатанинских библий Антона Шандора Лавея указано, что сатанизм — это «религия абсолютного эгоизма», рассказал религиовед.

«В этом смысле, конечно, вот этот образ ковбоя, американской мечты, шерифа, проблемы индейцев которого не волнуют, как нельзя лучше укладывается в эту схему. И, собственно, деятельность Соединенных Штатов, вот эта идея американской исключительности — а американская исключительность — это официальная доктрина сегодня в Соединенных Штатах… Так вот, это, конечно, очень хорошо сочетается с сатанизмом, вот с этим образом Люцифера, революционера, Прометея, который якобы несет людям свободу от Бога, который стремится человека ограничить, поработить», — заявил собеседник «360».

С точки зрения христианской церкви, американская версия демократии, американской мечты является сатанизмом сама по себе, добавил Невеев. По его мнению, здесь даже не обязательно учитывать ритуальную часть.

«Поэтому то, что сегодня появляется уже именно ритуальная составляющая в таком вот сатанизме, появляются официальные организации, официальные церкви, которые получают признание от государства, я думаю, что это совершенно не удивительно, потому что это просто ритуализация того подхода к жизни, который и так американцев характеризует уже на протяжении достаточно долгого времени», — заключил сектовед.

Ранее телеканал «Царьград» назвал «Оскар» сатанинской премией. Автор канала заметил, что после перестановки двух букв в названии кинонаграды получается имя древнеегипетского бога мертвых Сокара.