Мир 24 декабря 2022, 14:59 «Царьград» назвал «Оскар» сатанинской премией

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Премия «Оскар» имеет отношение к сатанизму. Об этом сообщил телеканал «Царьград». По мнению, автора материала, доказательством этого является тот факт, что если поменять буквы в слове «Оскар», получится «Сокар».

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«Сокар» — это имя древнеегипетского бога мертвых, которого почитают оккультисты, пояснило издание. Кроме того, автор статьи убежден, что Голливуд практикует «бесовщину», так как выступает за обязательное включение в фильм гомосексуальных персонажей.