Эксклюзив 18 апреля 2023, 17:27 Разумная опасливость. Почему отменили традиционное шествие «Бессмертный полк» Депутат Земцов: очное шествие «Бессмертный полк» отменили из соображений безопасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Очного формата «Бессмертного полка» в этом году не будет. Традиционное шествие отменили из рациональных соображений. Пока есть угроза в том или ином виде, стоит отложить массовое празднование и ждать новой победы России. Такое мнение выразил депутат Государственной думы, избранный в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия», экс-сопредседатель патриотического общественного движения «Бессмертный полк» Николай Земцов для «360».

Далее — его прямая речь.

Реклама

Я был готов. Бессмертный полк в принципе приходил каждый год такую вилку принятия решений: будет не будет. Одно время это с террористической угрозой было связано. Но я понимаю решение городских властей, поскольку, видимо, в этому году эти весы перевесили в ту сторону, когда осторожность имела ключевой довод. То есть не та обстановка, чтобы праздновать, чтоб чтить героев Великой Отечественной войны, когда идет специальная военная операция, гибнут люди. В общем, нужна, видимо, победа для того, чтобы соединились эти две победы. Пока та победа 1945-го требует подтверждения современности.

И угроза существует. Мы видим, что происходит. Людей убивают не только на фронте. Летят дроны, есть взрывы всякого террористического украинского подполья. Рационализм и разумная опасливость перевесила. Это к победе никакого отношения не имеет, мы просто должны ее заработать и сейчас немножечко поумерить желание праздновать. Рюмку налить, но не чокаться. Поставить до лучших времен, ждать, когда победим, когда обе победы вместе отпразднуем. Думаю, что так.