Эксклюзив 05 февраля 2024, 17:08 Распространение «дачной амнистии» на хозпостройки назвали бессмысленным Адвокат Маковеев: «дачная амнистия» уже распространяется на хозпостройки РИА «Новости»

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Адвокат по земельным делам Сергей Маковеев признался «360», что пока не видит смысла в предложении о распространении «дачной амнистии» на хозпостройки, поскольку фактически она и так их затрагивает. Он отметил, что не совсем понимает, в чем будут заключаться нововведения.

«По поводу бань, сараев, теплиц я не совсем понимаю, что это может быть за проект. Дело в том, что бани и другие хозпостройки за исключением теплиц сейчас по „дачной амнистии“ могут оформляться в упрощенном порядке. Теплицу, если она капитальная, в принципе тоже можно пробовать оформлять в собственность по „дачной амнистии“», — рассудил собеседник «360».

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Адвокат напомнил, что в России до марта 2031 года действует закон о государственной регистрации недвижимости от 13.07.2015 № 218-ФЗ — собственно, закон о «дачной амнистии». Он многократно редактировался, но в нем уже давно предусматривается, что для хозпостроек — бань, хозблоков — не требуется разрешение на строительство.

По статье 51 Градостроительного кодекса, выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства гаража на земельном участке, предоставленном для «целей, не связанных с предпринимательской деятельностью». Это же касается строительства сооружений вспомогательного использования. Хозпостройки, в том числе бани, всегда считались как раз зданиями вспомогательного использования и регистрировались по «дачной амнистии». По поводу теплиц Минэкономразвития еще в 2019 году разъясняло, что это, как правило, временные постройки, оформлять их не надо.

Упрощенный порядок станет еще проще?

«Может быть, будет какое-то уточнение, и, например, эти постройки будут точно прописаны как вспомогательные, но я, честно говоря, не вижу в этом смысла. Может, будет иметься в виду, что если построена теплица на фундаменте, то есть она уже капитальная… Пока я только гадать могу», — заметил адвокат.

Маковеев напомнил, что «обычный» порядок подразумевает получение разрешения на строительство, а упрощенный — просто подготовку техплана (раньше — декларации).

«До 1 января 2017 года эти постройки мы регистрировали просто по декларации, без определения их границ на местности, а теперь они регистрируются на основании технического плана, подготовленного кадастровым инженером, и с определением их границ на земельном участке. Усложнилась немножко процедура, но она все равно считается упрощенной. Может быть, вернутся к тому же, что было раньше — оформлению просто по декларации, которую собственник заполнял», — предположил эксперт.

О грядущем изменении в законе о «дачной амнистии» ранее сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.