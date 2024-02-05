Власть 05 февраля 2024, 15:06 «Дачную амнистию» предложили распространить на хозпостройки Турчак: в Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для хозпостроек Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Госдуму внесли законопроект о распространении «дачной амнистии» на находящиеся на участках хозяйственные постройки — бани, теплицы и другие объекты. Об этом в Telegram-канале рассказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Инициативу озвучила «Единая Россия».

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Законопроект предлагает признать эти объекты ранее учтенными, если они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения до 1 января 2013. Для их регистрации хватит лишь старого техпаспорта.

Предполагается, что нововведение также распространится на расположенные на участке дома на несколько семей, построенные до 1998 года. Первый вице-спикер Совфеда напомнил, что в 62 регионах России расположены более 66 тысяч двухквартирных жилых домов, возведенных с 1850 по 1999 годы, на которые нет правоустанавливающих документов. Блокированная застройка пока не попадает под «дачную амнистию», так что оформить их можно только через суд.

Авторы инициативы предложили сделать исключение для домов, где блокированная застройка в одном ряду не превышает двух домов, и разрешить упрощенный порядок их регистрации по «дачной амнистии».

Ранее СМИ писали, что дачникам якобы могут запретить приезжать на свои участки зимой. На самом деле речь идет о том, что вне сезона на дачах могут отключать коммуникации.