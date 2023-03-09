Эксклюзив 09 марта 2023, 12:02 Проклятие «Верхнего Ларса». Колесо судьбы крутанулось Писатель Беседин: люди, выстроившиеся в очереди на «Верхнем Ларсе», бегут от самих себя Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси / РИА «Новости»

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Из парламента Грузии отозвали законопроект «О прозрачности иностранного влияния», принятый ранее в первом чтении. Он предполагал создание реестра иностранных агентов — СМИ, неправительственных организаций и физлиц, которые получают финансирование из других стран. Хотя, по словам авторов инициативы, это аналог американского закона, оппозиция проводила аналогии с законом, действующим в России. В центре Тбилиси 7–8 марта прошли массовые протесты, полиция применяла слезоточивый газ и водометы. На российско-грузинской границе образовалась пробка. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал, как повернулось колесо судьбы для «граждан мира», в 2022 году сбежавших из России.

Далее — прямая речь.

«Сколько веревочке не виться…» или вот еще: «Всяк сверчок знай свой шесток». В общем, перекидываться пословицами можно долго. И многие будут уместны в этом случае.

Что за случай? КПП «Верхний Ларс» — вновь в новостях. Напомню, месяцами ранее там образовалась пробка из России в Грузию. Тогда из России выехали более 30 тысяч автомобилей и около 100 тысяч человек. Бежали эти персонажи от частичной мобилизации, мчали, трусливо озираясь по сторонам.

Люди стоят в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, 27 сентября 2022 года / РИА «Новости»

Вспоминается классическое, знаете ли: «Это хуже народа — это лучшие люди города».

Но колесо судьбы крутанулось, и ситуация изменилась. Теперь люди вновь стоят в очередях на КПП «Верхний Ларс», но на этот раз из Грузии в Россию. По свидетельствам очевидцев (какая протокольная фраза!), пробка растянулась на семь километров. А может, и больше.

Люди желают въехать в Россию. В другом направлении, к слову, заторов нет. Зато, как водится, в очереди из Грузии в Россию уже продают места за деньги. Поближе к Родине, так сказать.

Не стоит сразу злорадно потирать взволнованные руки. «Верхний Ларс» вообще работает нестабильно, а тут еще снегопад случился. Вот и сказалось это на пропускной способности КПП.

Однако бессмысленно отрицать и тот факт, что количество машин, сильно возросшее, как и число пассажиров, связано с последними событиями в Тбилиси. А что там?

Там — Майдан. Причем по всем правилам. Я, как человек, проживший и переживший множество Майданов, вижу, как организовывают это действо. С чайком и шинами. И надо заметить, что грузинская власть уже прогнулась, поскольку отменила принятый в первом чтении закон об иноагентах.

Собственно, в определенной степени именно он и отправил россиян из Грузии назад на Родину. Те испугались, что с их паспортами ситуация, точно пушка, развернется против них.

А эти люди, бегающие туда-сюда, отличаются особой степенью, хм, тревожности (впрочем, кто-то скажет — трусливости). Потому, как в другой киноклассике, раскалываются при первом же шухере.

Вообще, конечно, трагикомично наблюдать, как эти персонажи бегают туда-сюда. И совсем уж противно, как терпят они унижения и издевки в тех странах, куда сбежали. О таких говорят — без роду, без племени.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси / РИА «Новости»

Действительно, их так долго учили, сами они учились, что Родины нет, что они граждане мира, что все всюду равны… Ну, и прочая ванильная ересь. Сейчас же они убеждаются, как когда-то их предки в 1991-м после краха Союза, что сказочки о мире равных возможностей — только лживые строчки из рекламных проспектов о порабощении масс.

И да, лично я бы, конечно, не стал делать из нынешних событий на «Верхнем Ларсе» фундаментальных выводов, но одно знаю точно: придет время, оно все ближе, когда эти беглецы станут пухлыми косяками возвращаться в Россию. Ведь кому они еще нужны?

И вот тогда что мы скажем? Встретим с распростертыми объятиями? А как станем встречать парней, сражавшихся в зоне спецоперации на Украине? Кому будет оказан более теплый прием? Кого какая судьба ждет по возвращении? Это важные вопросы, на которые необходимо дать правильные ответы.

Пока мы вновь наблюдаем, как на уже легендарном «Верхнем Ларсе» шарахаются и кучкуются те, кто так силится убежать от собственной трусости и поработившего их культа комфорта. Но раз уж мы начали с пословиц, ими и закончим: от себя, как известно, не убежишь.