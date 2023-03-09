Мир 09 марта 2023, 07:26 Пробку заметили на грузинской границе в сторону России на фоне новостей о протестах Километровая пробка образовалась на КПП Верхний Ларс в Грузии в сторону России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Множество автомобилей скопились на пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии. Поток едет в сторону России. О пробках сообщили в Telegram-канале «Верхний ларс». Также эту информацию подтверждали данные сервиса «Яндекс. Карты».

Реклама

«Со стороны Грузии очередь большая к границе», — заявил один из пользователей чата и опубликовал фотографию.

«В сторону РФ большая пробка, все стоит», — добавила состоящая в чате женщина.

По данным газеты «Известия», более 100 автомобилей оказались в пробке. РБК со ссылкой на «Яндекс Карты» писал, что ночью без движения машины стояли на расстоянии почти семи километров. По состоянию на 05:45 по московскому времени, пробка уменьшилась примерно до двух километров.

Накануне стало известно о массовых протестах в Тбилиси. Люди вышли на улицы, чтобы заявить свое несогласие с принятием закона об иноагентах.