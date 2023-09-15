Эксклюзив 15 сентября 2023, 14:54 Продажи должны идти. Число программ льготной ипотеки в России сократят вряд ли Брокер Ракута усомнился, что в России сократят число программ льготной ипотеки РИА «Новости»

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Количество льготных ипотечных программ в России вряд ли уменьшится, поскольку застройщикам необходимы постоянные продажи. Об этом рассказал «360» ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил «Известиям», что сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного рынка ипотеки. По его словам, эту долю хотят снизить, уменьшив уровень субсидирования до 50%.

Комментируя слова Чебескова, Ракута заметил, что дыма без огня не бывает. Недавно правительство подняло первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20%, напомнил брокер.

И уменьшение на 0,5 пункта субсидированных программ финансирования — это как раз следующее предложение Минфина о том, чтобы как-то сокращать или видоизменять льготные программы. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

Ракута усомнился, что реализацией вопроса займутся в ближайшее время, поскольку «гайки уже и так значительно закрутили».

«Потому что первоначальный взнос от 20% не всем будет доступен, все-таки это снизит определенную долю покупателей», — добавил он.

Деньги заканчиваются

Сигнал об уменьшении субсидирования льготных программ говорит, что деньги на эти цели в бюджете заканчиваются, указал эксперт по недвижимости.

Центробанк продолжает вводить ужесточение льготных программ, поэтому в перспективе могут быть какие-то изменения в этой сфере. По мнению Ракуты, это вряд ли коснется полного запрета льготной ипотеки, однако правила ее предоставления могут поменяться.

«Например, по семейной ипотеке нет ограничений, то есть ее можно брать бесконечное количество раз одним и тем же заемщикам. Одному и тому же покупателю можно воспользоваться семейной ипотекой и два, и три, и четыре раза — главное, чтобы достаточно было дохода и кредитная история была хорошая. Возможно, введут какие-то ограничения, например семейная ипотека один раз в одни руки. Возможно также, еще какие-то будут ограничения касаемо сумм либо дополнительных каких-то условий», — предположил ипотечный брокер.

Экономика завязана на строительстве

Сокращать на 50% весь рынок и убирать половину субсидированных программ в России навряд ли станут, отметил эксперт по недвижимости. Хотя Минфин ведет ужесточение политики, у российских застройщиков есть хорошее лоббирование в Минстрое.

А Минстрой как раз выступает за то, чтобы поддерживать сектор строительства, потому что у нас много процессов экономики завязано на строительстве: производство окон, мебели и так далее. То есть много отраслей связано именно со стройкой. Дмитрий Ракута

Было бы правильно найти какое-то компромиссное решение, указал ипотечный брокер. Если резко уменьшить число ипотечных программ в ближайшее время, это сразу остановит рынок и очень сильно урежет долю покупателей.

«Застройщики окажутся в непонятной ситуации. Они-то должны дальше продавать объекты, а здесь, получается, ипотечное плечо невозможно отчасти использовать. И многие клиенты могут пока приостановить историю покупки. И конечно, это скажется в целом на строительстве, на задержке сроков. Потому что продажи в стройке у застройщиков должны идти регулярно. Навряд ли это будет резкое изменение, но в каком-то виде видоизмененная история — сокращение лимитов, изменение программ, например одна ипотека в одни руки, — да, это возможно», — резюмировал Ракута.