Важное 13 сентября 2023, 10:56 Первоначальный взнос по льготной ипотеке увеличили в России Правительство России повысило первоначальный взнос льготной ипотеки до 20% РИА «Новости»

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Российский кабмин увеличил минимальный первоначальный взнос по ипотеке с государственной поддержкой до 20%. Об этом сказано в постановлении правительства, которое опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Размер кредита, кредитный договор о предоставлении которого заключен со дня вступления в силу постановления от 9 сентября 2023 года № 1474, составляет не более 80% стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения», — указали в документе.

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Также он составляет не более 80% стоимости или строящегося частного дома на земельном участке, или приобретаемого жилого помещения с земельным участком, или приобретаемого земельного участка и строящегося на нем индивидуального жилья.

Ранее замминистра строительства Никита Стасишин сообщил во время участия в ВЭФ-2023 о том, что рост первоначального взноса по льготным ипотечным программам поможет уменьшить спрос на новостройки на 20% и больше в зависимости от субъекта РФ, напомнило РИА «Новости».