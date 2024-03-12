Эксклюзив 12 марта 2024, 09:49 Проблему устаревших лифтов в России решат в ближайшие годы — Моор Моор: коммуникации и лифты в России безвозвратно устарели

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В России начнут масштабную замену устаревших лифтов. Оборудование закупят у собственных производителей и в дружественных странах. Глава Всероссийского центра строительной политики Александр Моор рассказал ведущей «360» Аксинье Гурьяновой о правительственной программе.

«Вопрос ЖКХ и обслуживания стоит на повестке. Правительством принято решение в этом и следующем году выделить беспрецедентно огромные деньги на поэтапную реконструкцию ЖКХ. Туда, конечно же, включается и лифтовое хозяйство, и трубы, и сантехника, и все, что связано с подключением домов, потому что они все безвозвратно устарели», — сказал он.

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Годами сфере ЖКХ, по словам Александра Моора, не уделяли должного внимания. Он сравнил состояние лифтов с проблемой ветхого жилья — органы управления в том или ином регионе в свое время не приняли необходимых решений. Ситуация, по словам собеседника «360», начала меняться, в бюджете отвели деньги на реконструкцию. Глава Всероссийского центра строительной политики заявил, у России есть желание и ресурсы привести хозяйство в порядок.

В этом и следующем году мы все точно увидим изменение этой ситуации. <…> Можно занять две позиции. Одна — искать крайних. Но у нас, занимающихся политикой в этой части и понимающих, что нужно сделать для [решения проблем], другая позиция. Пускай наказывают надзорные органы, которым по закону положено это делать. Наша задача — найти решения, внедрить их оперативно, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Александр Моор

Новое лифтовое оборудование получат из разных источников. Александр Моор заявил, что российские производители после введения санкций нарастили мощности и справились с задачами импортозамещения. Кроме того, по его словам, необходимое количество лифтов поставят дружественные страны, например Китай и Белоруссия.

В одной только Москве в 2024 году капитально отремонтируют 2334 дома. Рабочие заменят 2642 лифта в многоэтажках.