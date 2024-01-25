Общество 25 января 2024, 17:51 «Все под контролем». Грозит ли России лифтовый коллапс? Эксперт Заточкин: власти должны решить, что делать с устаревшими лифтами Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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В России у многих лифтов в жилых домах, а также больницах, университетах и других учреждениях вскоре истечет «срок годности». Выяснилось, что денег на их замену нет. По словам экспертов, те, кто должен был копить средства на капитальный ремонт, не справились с задачей. Как теперь выходить из непростой и опасной ситуации — в материале «360».

Не накопили

До возможного «лифтового коллапса» в России остался год, сообщила газета «Коммерсант». По информации Российского лифтового общества (РЛО), более чем у 100 тысяч из 550 тысяч работающих лифтов срок службы закончится в феврале 2025 года.

Специалисты уточнили: необходимо заменить 80 тысяч лифтов в многоквартирных домах, еще 20 тысяч — в общественных зданиях (поликлиники, больницы и другие соцучреждения). Финансирования на обновление 45 тысяч единиц оборудования фактически нет, предупредили в РЛО. Некоторые дома попросту не включили замену техники в план капитального ремонта.

Не вошедшие в программу капремонта дома с 2014 года самостоятельно, на спецсчетах, собирают средства на замену лифтов, добавили эксперты. Но ни один из них не смог накопить «даже на один лифт», обратил внимание гендиректор РЛО Петр Харламов.

В Москве минимальная ставка за капремонт — одна из самых высоких в России: 25,58 рубля за квадратный метр в месяц. В среднем по стране этот показатель равен 10,12 рубля.

По данным «Коммерсанта», сегодня объем сборов с владельцев квартир существенно меньше реальных затрат на капитальный ремонт даже «без учета изношенности объектов жилого фонда».

Помимо этого, ситуацию с заменой лифтов усугубляет их подорожание: за последние два года цена на технику выросла в полтора раза.

Лифт в многоквартирном доме Санкт-Петербурга. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Причина простая: раньше в зданиях устанавливали лифты западных марок. Но многие зарубежные бренды ушли с российского рынка, а заменить их в полной мере пока не удается.

Отечественные производители, среди прочего, работают в половину мощности, поскольку большинство девелоперов и застройщиков выбирают лифты азиатских марок.

Дополнительное финансирование необходимо

Однако не все согласны с гендиректором РЛО. По словам сопредседателя некоммерческого партнерства «Управдом» и эксперта в области ЖКХ Евгении Юнисовой, то, что ни один дом «не собрал ни копейки», неправда.

В комментарии для «360» она уточнила, что в регионах, где ставка по капремонту довольно высокая, в частности в Москве и Подмосковье, уже поменяли лифты. И со спецсчетами у собственников в многоквартирных домах все под контролем, заверила Юнисова.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

«Есть поставщики, которые предоставляют рассрочку. Такие проекты по замене лифтов уже реализовали», — сказала она.

Фонды капитального ремонта за счет средств регионального оператора тоже активно ведут работы и реализуют свою программу.

Такая ситуация, конечно, не во всех регионах, но в большинстве из них замену проводят в сроки. Другое дело — дополнительное финансирование, безусловно, необходимо. Евгения Юнисова эксперт в области ЖКХ

Собеседница «360» пояснила: дополнительные источники помогли бы ускорить процесс замены. Число устаревшей техники, которая в ближайшее время выйдет из эксплуатации, действительно колоссальное. Этот показатель, по данным Юнисовой, может достигать 20% от общего количества грузоподъемных машин в жилых домах и социальных учреждениях.

«Чтобы своевременно справиться с объемами, софинансирование и кредиты от банков необходимы. Заем вполне смогут выплачивать из спецсчета или средств регионального оператора, поскольку это обязательные платежи для всех собственников. Правда, банков, готовых предоставить такие кредиты, немного», — предупредила эксперт в области ЖКХ.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Что будет, если лифт не успеют поменять

Независимый эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин рассказал «360», что по истечении срока эксплуатации лифт некоторое продолжит работать. Необходимо учитывать, в каких условиях технику содержали, как обслуживали, насколько часто проверяли механизмы и следили за степенью износа.

«Несмотря на это, технический регламент определил, что лифты, отработавшие назначенный срок службы, требуют замены до 15 февраля 2025 года. После этого срока техника по всем правилам работать не должна. Это будет серьезное нарушение», — напомнил Заточкин.

Лифт в подъезде жилого дома в Москве / РИА «Новости»

Если лифт не заменят, в случае аварии или несчастного случая ответственность ляжет на плечи владельца компании, которая разрешила пользоваться устаревшей техникой.

За счет детального обследования и частичной замены запчастей некоторым лифтам в многоквартирных домах можно немного увеличить срок эксплуатации. Но технику, которую изготовили до 2013 года, по регламенту «практически невозможно» привести в соответствие действующим нормам, подчеркнул собеседник «360».

Единственный вариант — заменить такие лифты. Накопленных средств на спецсчетах у каждого дома, к сожалению, действительно не хватает. В лучшем случае у каждого дома есть 50% от общей стоимости работы. Алексей Заточкин независимый эксперт НЛС

Представители Российского лифтового общества и Национального лифтового союза неоднократно упоминали о проблеме нехватки денег, добавил Заточкин. По данным сервиса маркетинговых исследований TK-Solutions, средняя цена одного лифта превышает миллион рублей. Несложно посчитать, сколько денег потребуется на замену 45 тысяч таких машин.

«Непростую ситуацию обсуждают в Госдуме, Минпромторге и Минстрое. Дальше дело, наверное, за органами исполнительной власти. В первую очередь нужно решить, откуда они будут брать деньги и увеличат ли сроки на то, чтобы привести лифты в соответствие с регламентом», — заключил независимый эксперт.