Общество 30 ноября 2023, 23:28 Прямая линия с Путиным. Когда и как задать вопрос президенту в 2023 году Прием вопросов для прямой линии с президентом Путиным стартует 1 декабря РИА «Новости»

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Россияне смогут задать интересующие их вопросы президенту Владимиру Путину в декабре 2023 года на ежегодной прямой линии. Как и где это сделать — в материале «360».

Когда пройдет прямая линия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще в конце сентября анонсировал это мероприятие. Он сообщил, что прямая линия с главой государства ожидается до конца 2023 года. Пресс-секретарь подчеркивал, что мероприятие совместят с большой пресс-конференцией, которую президент традиционно дает перед Новым годом. Датой проведения прямой линии стало 14 декабря.

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«Это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов», — добавил Песков.

Объединенный формат практикуется не первый раз — до этого он применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в традиционной форме помешала пандемия COVID-19.

РИА «Новости»

Чего ожидать

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция пройдут впервые после начала специальной операции на Украине. Мероприятия состоятся в преддверии выборов президента, запланированных на март 2024 года.

Предполагается, что Путин 14 декабря подведет итоги года. Как долго продлится встреча — не уточнялось. Песков напомнил, что прямая линия не имеет конкретного хронометража, но это «всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие».

В этом году студию посетят журналисты из всех регионов России, иностранные корреспонденты, а также представители федеральных СМИ. Для участия в мероприятии им необходимо получить аккредитацию.

РИА «Новости»

Как задать вопрос президенту на прямой линии

Задать вопрос Владимиру Путину сможет любой желающий не только из России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Прием вопросов для прямой линии стартует 1 декабря.

Направить вопрос можно несколькими способами:

позвонив во бесплатному номеру 8-800-200-40-40;

отправив бесплатное СМС на номер 0-40-40;

через форму на сайте moskva-putinu.ru;

через соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники»;

с помощью мобильного приложения.

В кол-центре звонки россиян вместе с волонтерами начнут принимать сотрудники «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). В студии некоторые вопросы озвучат ведущие, другие — посредством телевизионного включения из крупных городов России.

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О чем можно спросить Путина

Число вопросов на прямой линии ограничено, поэтому они проходят строгий отбор. При их составлении необходимо учитывать, что в рамках мероприятия обсуждают темы внутренней и внешней политики, а также социального и экономического положения.

Россияне могут узнать о работе органов власти, высказаться по актуальным проблемам, предложить свои идеи и проекты. Вопросы могут касаться не только глобальных проблем, но и личных.

Что было на прошлых прямых линиях

На предыдущем мероприятии к главе государства обращались с просьбами решить проблемы аварийного состояния домов и помочь с получением детских льгот. Президент ответил на вопросы россиян о причинах роста цен на продукты и пообещал решить вопросы с ЖКХ.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с Путиным. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда российский лидер ответил на 68 вопросов.

Самая длительная прямая линия с главой государства прошла в апреле 2013 года. Владимир Путин общался со зрителями в прямом эфире четыре часа 47 минут. Количество обращений превысило три миллиона.