Важное 30 ноября 2023, 11:59 Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря РИА «Новости»

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Прямая линия и пресс-конференция президента Владимира Путина пройдут в объединенном формате 14 декабря. Вопросы к главе государства начнут принимать уже завтра, 1 декабря. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года. <…> И это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», — процитировало его РИА «Новости».

Такой формат уже использовался в 2020 году в связи с пандемией.

Представитель Кремля напомнил, что четкого хронометража у мероприятия нет, но оно «всегда весьма продолжительно и содержательно».

О том, что прямую линию объединят с пресс-конференцией, и вопросы к Путину будут традиционно собирать заранее, стало известно еще в ноябре. Кроме того, СМИ уже называли 14 декабря возможной датой события.

Прямая линия Владимира Путина проводится ежегодно с 2001-го. В 2022 году мероприятия в классическом формате не было, поскольку глава государства несколько раз выступал с обращениями к жителям.