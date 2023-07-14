Эксклюзив 14 июля 2023, 16:51 «Потому что нас довели». Очевидица конфликта с арбалетом в Воронеже обвинила органы в бездействии Очевидица конфликта с арбалетом в Воронеже: УК препятствует созданию ТСЖ в доме Телеканал «360»

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Причиной «арбалетного противостояния» возле многоэтажки на улице Генерала Лизюкова в Воронеже стало отчаяние местных жителей, рассказала «360» очевидица Ирина. Она объяснила, что жители пытаются организовать ТСЖ в своем доме, однако представители управляющей компании всячески мешают им это сделать. По ее словам, люди стремятся защитить свои права и обращаются во все инстанции, однако нигде не могут добиться справедливости.

Новые лифты вместе ремонта

Собеседница «360» рассказала, что в ее доме решили установить лифты, против чего выступили местные жители. Они хотят, чтобы в первую очередь в порядок привели коммуникации — отопление, а также системы холодного и горячего водоснабжения. По ее словам, эти работы отложили до 2050 года, зато на текущий год запланировали установку подъемников.

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«Сегодня была уже третья ситуация, когда мы отстаиваем свою позицию, когда отбиваемся, так сказать, от лифтов. Управляющая компания знает об этом, и сегодня лично я просила просто документы на бумажном носителе — показать нам, что срок годности нашего лифтового оборудования истек, что оно в аварийном положении», — заявила женщина.

Она добавила, что ни сотрудники УК, ни представители подрядной организации, приехавшие на место работ, не показали документы. Если бы у них были бумаги, подтверждающие аварийное состояние оборудования, к специалистам вопросов бы не было, уточнила жительница Воронежа.

Арбалет был, выстрелов не было

Очевидица конфликта отметила — жительница дома Наталья, у которой в руках и был арбалет, никому не угрожала. Зато это делал представитель подрядной организации.

«Он мне угрозы сыпал, говорил: „Если вы сейчас не отойдете от погрузчика, мы вас будем давить“. Наташа подошла и говорит: „Тогда давите меня“, но у нее в руках был арбалет. Во-первых, он был не заряжен и он был на предохранителе», — объяснила ситуацию Ирина.

По ее словам, мужчина проигнорировал слова и набросился на Наталью.

«Он просто кинулся и вырывал у нее этот арбалет. Никто никому не угрожал, никто ни в кого не стрелял, ничего такого не было. Потому что нас довели уже до такого состояния — уже писали по поводу лифтов и в прокуратуру, и в ГЖИ, и во все организации, и в ФКР. Ответа, к сожалению, ни из одной организации не поступило. Ответов не было», — добавила собеседница «360».

Вопрос с историей

Проблема с обслуживанием девятиэтажки возникла давно, отметила женщина. Она рассказала, что права жильцов отстаивает целая группа людей, включая Наталью. Они пишут обращения в организации, ходят на судебные заседания и добиваются восстановления справедливости.

«Мы хотим перейти в ТСЖ, а управляющая компания полностью, всячески нам препятствует», — отметила Ирина.

Очевидица добавила, что недавно им удалось доказать, что представители УК подделали подписи жильцов. Суд встал на сторону людей, но УК попросту сменила вывеску, сохранив прежние руководство и персонал.

«И теперь эта новая управляющая компания, за которую никто не голосовал, — „Наша эра“, нам палки в колеса вставляет. А директора все те же самые, все то же самое», — подытожила женщина.

Днем 14 июля в доме на Генерала Лизюкова решили поменять лифты. Это заметила местная жительница. Она вооружилась арбалетом и преградила путь мастерам. Однако оружие у нее отобрали и пообещали уголовное преследование.