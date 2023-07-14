Эксклюзив 14 июля 2023, 15:36 «Вы на меня направили оружие». Появилось видео из Воронежа, где женщина с арбалетом заблокировала вход в подъезд Видео «360»: у заблокировавшей вход в подъезд дома жительницы Воронежа отобрали арбалет

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У жительницы девятиэтажки на улице Генерала Лизюкова в Воронеже, которая вооружилась арбалетом и не пустила в дом прибывших менять лифты, отобрали оружие. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Неизвестный мужчина в оранжевой футболке подошел к выступившей против замены лифтов женщины. Она попросила не прикасаться к ней.

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«Уйди от меня просто, не подходи, понял? Отойди, меня не трогай руками, меня руками не трогай», — предупредила она и подняла руки, в которых находился арбалет.

Однако мужчина отобрал его.

«Вы на меня направили оружие. Вы будете задержаны по уголовной статье», — парировал он.

Жительница дома потребовала вернуть ей арбалет, однако мужчина слушать ее не стал. Очевидица произошедшего предупредила незнакомца, что сняла на видео момент нападения.

Горожанка рассказала Telegram-каналу Baza, что возмущена решением заменить лифты за 12 миллионов рублей. По ее словам, это не самая главная проблема — в здании пришли в негодность трубы и другие коммуникации. Собеседница издания добавила, что их должны были отремонтировать еще в 2016 году, но работы так и не провели. Зато решили поменять лифты. В мае жильцы уже «отстояли» дом и не дали заменить оборудование, уточнила она.

Скандал случился в доме 14 на улице Генерала Лизюкова. Жительница девятиэтажки заявила, что не пропустит рабочих, которые приехали менять лифты.