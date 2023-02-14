Общество 14 февраля 2023, 19:52 Послевкусие землетрясений и «Трансвааль-парка». В России предложили проверить строителей из Турции Адвокат Нетреба: построенные турками здания в России отвечают всем нормам Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе Антакья / РИА «Новости»

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Генпрокуратуру призвали проверить все объекты турецких строителей в России. В годовщину обрушения московского «Трансвааль-парка» адвокат пострадавших потребовал изучить не только строящиеся, но и готовые сооружения. Однако в строительстве все решают жесткий контроль и СНиПы.

После разрушительной серии землетрясений, унесших в Турции жизни более 31 тысячи человек, нужно оценить качество и строящихся, и уже построенных турецкими компаниями зданий, заявил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

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«Прошу принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции, а также решить вопрос о возбуждении уголовных дел и наложить арест на имущество и активы турецких компаний в обеспечение возмещения вреда, причиненного гражданам России как в Турции, так и в нашей стране», — объяснил он.

Здания, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш / РИА «Новости»

По словам Трунова, на турецкие власти надеяться не приходится. Во время предыдущего разрушительного землетрясения в 1999 году в республике более 18 тысяч человек погибли из-за плохого качества бетона и арматуры, неверных конструктивных решений. Однако уголовное дело спустили на тормозах.

Последствия разрушительного землетрясения в Турции, 2023 год / Telegram

Катастрофа в «Трансвааль-парке»

Сегодня в России работают порядка 100 турецких строительных компаний. С 1998 года они возвели в стране более двух тысяч различных зданий. Это и небоскреб «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, и башня «Эволюция» в деловом центре «Москва-Сити».

В начале 2000-х турецкая компания «Кочак Иншаат Лимитед» построила аквапарк «Трансвааль-парк». На тот момент московский комплекс был крупнейшим в Европе и вмещал порядка 2000 человек.

Ровно 19 лет назад, вечером 14 февраля 2004 года, в аквапарке собрались свыше тысячи посетителей. В 19:13 купол «Трансвааль-парка» рухнул на зону водных развлечений. Погибли восемь детей и 20 взрослых, 12 человек получили тяжелые увечья, 189 — различные травмы.

Спасательные работы после обрушения крыши «Трансвааль-парка», 2004 год / Викимедиа

Расследование длилось 20 месяцев. К уголовной ответственности привлекли главного конструктора Нодара Канчели и начальника Московской государственной вневедомственной экспертизы Анатолия Воронина. В 2006 году их освободили.

Канчели был амнистирован в честь столетия Госдумы. Против Воронина уголовное преследование прекратили из-за отсутствия состава преступления. Хотя представители потерпевших пробовали обжаловать амнистию, суд оставил в силе решение прокуратуры. Один из адвокатов потерпевших — Игорь Трунов, который теперь обратился в Генпрокуратуру.

Строили по СНиПам

Инициатива по проверке турецких строителей и объектов, возведенных ими ранее, интересна, но пока преждевременна. Таким мнением с «360» поделился юрист в сфере ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.

«Законом предусмотрена ответственность в случае обнаружения скрытых недостатков, плохого качества бетона, ошибочных проектных решений. Известны случаи, когда и архитекторы несли уголовное наказание», — сказал юрист.

Он уточнил, что все построенные здания отвечают современным требованиям, строительным нормам и правилам — их приемку проводили в соответствии с российским законодательством.

«Если же скрытые недостатки проявятся в результате каких-то сейсмических изменений в поверхности, но при этом строительство было выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями и нормами, привлечь к ответственности турецких строителей будет уже проблематично», — отметил Нетреба.

Строителям нужен жесткий контроль

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов согласился, что после череды землетрясений люди будут сомневаться в домах, которые возводили турецкие строители. Ведь здания могут оказаться такими же непрочными, как в Турции.

«Однако в России жесткий контроль за строительством, поэтому у нас дома наверняка выполнены качественно. Турки — прекрасные строители, они работают по всему миру. Но в Турции не было такого контроля», — объяснил Курбанов.

Запрос в Генпрокуратуру и последующие проверки должны успокоить людей, подытожил собеседник «360».