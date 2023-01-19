Эксклюзив 19 января 2023, 14:36 Попытка не удалась. Дудь сел в лужу в попытках сделать Кучеру изгоем за поддержку спецоперации Публицист Новоселов призвал игнорировать выходки уехавших из России блогеров YouTube

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Интервью, которое российский шоумен и актер Оскар Кучера дал блогеру Юрию Дудю*, в очередной раз доказало, что уехавшие из России люди больше не друзья стране. Их нужно игнорировать и не придавать важности их заявлениям. Об этом в эксклюзивной колонке для «360» заявил публицист Иван Новоселов.

Далее — прямая речь.

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Недавно российский актер и шоумен Оскар Кучера дал интервью бывшему российскому журналисту и блогеру Юрию Дудю*, который проживает в Барселоне и имеет в Российской Федерации статус иностранного агента.

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В долгой беседе Кучера выразил поддержку российской спецоперации, военнослужащим Вооруженных сил РФ и общему курсу, который выбрала Россия. Блогер-эмигрант засыпал его заковыристыми вопросами, строил гримасы и пытался выставить серьезные вещи в смешном свете.

Естественно, российский шоумен не был готов к разговору о таких вопросах. Он не политик и не дипломат, так что попытки запутать его и поймать на оговорках выглядели весьма жалко. Кучера отвечал на вопросы так, как ответили бы многие обычные россияне, которые незнакомы с проукраинской пропагандой и фальсифицированными фактами, призванными выставить Россию в плохом свете. «Профессиональная российская оппозиция», которая почти в полном составе перебралась за рубеж, хорошо навострилась играть словами, и Юрий Дудь* стал лишь еще одним голосом этой оппозиции.

После интервью толпы российских «либеральных эмигрантов» и украинских пропагандистов пришли «поддержать своих». Многочисленные выходцы из «Дождя»**, «Новой газеты» и прочих изданий и НКО посчитали необходимым оставить издевательские комментарии об искренних, но плохо сформулированных словах Кучеры, пытаясь высмеять и унизить актера.

Западной аудитории безразличны эти разборки, так что российские «либеральные эмигранты» и украинские интернет-воины начали засыпать спамом страницы известных западных деятелей в социальных сетях, размещая ссылки на интервью и критикуя ответы Кучеры.

Попытка привлечь внимание

Так называемые либеральные элиты России пытаются сделать изгоем человека, который поддержал свою страну. Они высмеивают его оговорки с целью продвижения собственных каналов, которые постепенно теряют популярность в России.

Как обычно, они не могут привлечь внимания западной аудитории или конкурировать с западными блогерами.

Заработав деньги и популярность в России, они покинули страну в трудное время и теперь пытаются морально оправдать предательство, высмеивая тех, кто считает себя патриотами.

Важно понимать, что их основные источники дохода теперь зависят от западного финансирования и им нужно демонстрировать активную деятельность, чтобы и дальше жить привычной жизнью. Их влияние в России никогда не было таким высоким, как они считали, а сейчас становится еще ниже, так что они пользуются любыми поводами напомнить о себе.

Патриотически настроенным российским знаменитостям и известным деятелям следует понимать, что сбежавшие за границу люди больше не друзья им. Они не друзья России, они не друзья тем, кто ее поддерживает.

Покинув страну в трудное время, эти люди сделали выбор. Разговоры с ними не приведут ни к чему хорошему, они превратились в рупоры вражеской пропаганды. Если с ними беседовать и давать им интервью, это лишь придаст им важности. Лучшим решением будет игнорировать их, что бы они ни предложили и о чем бы они ни попросили.

* Юрий Дудь — признан иноагентом в РФ.

** Телеканал «Дождь» в России признан иноагентом.