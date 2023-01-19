Знаменитости 19 января 2023, 02:33 Интервью Дудя развязало русофобам руки. Но патриоты встали за Кучеру горой Актер Оскар Кучера столкнулся с волной русофобии после интервью у Дудя

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Очередной выпуск авторской программы блогера Юрия Дудя* обсуждают в Сети уже несколько дней. Журналист пригласил на интервью актера Оскара Кучеру и стал расспрашивать про отношение к спецоперации. После четырехчасовой беседы он выложил видео, назвав его «Разговор с тем, кто поддерживает армию России». На актера сразу же набросились русофобы, а комментарии заполонили однотипные сообщения ботов. Несмотря на атаку, Кучера нашел поддержку у многих патриотов и коллег.

Нашумевшее интервью

Интервью с Кучерой появилось на YouTube-канале Дудя* 16 января. За три дня его посмотрели более 11 миллионов раз. В разговоре с блогером актер активно высказывался в поддержку проведения спецоперации на Украине. Его патриотическая позиция вызвала шквал негодования у русофобов. Украинские СМИ сразу же повырывали фразы из контекста и стали выпускать статьи с громкими заголовками.

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«Проехались» по Кучере и пользователи соцсетей. Только комментарии оказались очень схожими и больше смахивали на работу ботов.

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«Юрий, это гениально! Жаль, что за интервью не дают премию „Оскар“», — написали под интервью.

«Дайте ему „Оскар“ за самого душного человека в мире», — предложил еще один пользователь.

«Я не думал об этом, но конечно я думал об этом… гениально, „Оскар“!» — отметили в комментариях.

Были и такие сообщения:

«Оскар Кучера мне показался искренне тупым. Без агрессии и идеологии, просто тупым»;

«Возможно, я выражу непопулярное мнение, но Оскар Кучера, кажется, тупой»;

«В палате мер и весов появился эталон тупости — один Кучера»;

«Один Кучера — новая единица измерения тупости».

Некоторые пользователи стали обмениваться мемами и соревноваться в чувстве юмора.

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Twitter

Twitter

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Обман Дудя*

После выхода интервью Кучера сообщил об этом в Telegram-канале. Он уточнил, что беседа длилась более четырех часов и выразил надежду, что Дудь* сохранит смысл. По словам актера, он согласился на интервью не из-за денег.

«Помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать и иное мнение», — заявил он.

После трехдневной волны бурных обсуждений Кучера решил рассказать об обмане со стороны Дудя*. Он отметил, что перед съемкой с ним договаривались обсудить «Муз-ТВ», сериал «Солдаты», музыку и его гражданскую позицию. На деле же все вышло совсем иначе.

«Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. Так что за все в ответе сам. <…> То, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», — сказал актер РИА «Новости».

Он признался, что не ожидал увидеть такую мощную поддержку. После выхода ролика количество подписчиков Кучеры выросло более чем на 15 тысяч. Многие посмотревшие интервью восхитились позицией актера.

«Ваша позиция очень близка и касаемо СВО, и касаемо традиционных семейных ценностей», — написал один из пользователей.

«Респект вам, Оскар. Думаю это было непросто», — отметил еще один.

Twitter

Не обошли подписчики стороной и Дудя*. Журналиста обвинили в том, что он всячески наседал на гостя и пытался его подловить.

«Пока кажется что это больше не интервью, а набор утверждений от Дудя*! Хотя чего от него можно было ожидать с его мерзкой позицией», — заявили в комментариях.

«Честно говоря, не поняла, зачем что-то обсуждать с Дудем*. Мерзкий тип и открытый враг», — написал пользователь.

Зачем топить своих?

Поддержала Кучеру и телеведущая Лера Кудрявцева. Она напомнила, что он не является журналистом или политологом.

«Человек эмоциональный, но никто не отменит того факта, что патриот, любящий свою Родину и людей, живущих в ней. Название интервью. Без имени, без фамилии. Просто „с тем, кто …“. Простите, это нормально? <…> А теперь вопрос к комментаторам и нашим желтым пабликам. Вы какого *** (черта — прим. ред.) топите своих?» — поинтересовалась Кудрявцева в Telegram-канале, не сдерживаясь в выражениях.

Соцсети

Она добавила, что в условиях боевых действий нужно не втаптывать, а поддерживать тех, кто радеет за свою страну.

«Комментаторы хреновы! Посмотрите, как на Украине. <…> Все, что говорит Россия, удаляется, не слышится, блокируется. Есть только то, что в общем доступе. <…> Не будьте **** (дураками — прим. ред.) — если живете в России и любите свою страну, поддерживайте наших», — призвала телеведущая.

Она подчеркнула, что считает Кучеру замечательным человеком и другом. По ее словам, актер — добрый, светлый, смешной и настоящий.

*Юрий Дудь — признан иноагентом в РФ.