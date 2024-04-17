Эксклюзив 17 апреля 2024, 16:02 Понадобятся деньги? Что ждет пользователей Telegram, когда их число достигнет миллиарда Эксперт АППСИМ Зыков: Дуров заставит пользователей перейти на платную подписку lukomore. org/Global Look Press

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Число пользователей Telegram может достигнуть миллиарда уже в 2024 году. Такое заявление сооснователь платформы Павел Дуров сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с «360» сообщил, что прогнозы вполне обоснованны. Сейчас у Telegram 900 миллионов пользователей, а Дуров занимается эффектным пиаром себя и своего детища.

«В первую очередь Дуров избрал политику, при которой его текущее интервью должно помочь приходу новых пользователей. Он сумел и Такера Карлсона на свою платформу приманить, соответственно, новая аудитория придет за ним. А дальше новые пользователи будут звать кого-то еще, плюс само по себе интервью привлечет новую аудиторию», — объяснил Зыков.

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Разберем по косточкам. Telegram и органика

Дуров в своем интервью говорил об органическом росте Telegram, то есть его естественной раскрутке, указал Зыков. Но это не так, уверен он. Когда мессенджер только появился, он резко стал набирать популярность во многих странах — в магазинах приложений Telegram был на первых позициях. И в этом заслуга вложенных денег, уверен эксперт.

Сейчас, конечно, Дуров пиарится, и также получает новых пользователей. Личность грандиозная, интересная для всех, много внимания привлекает. И интервью Карлсону — один из подходов. Плюс Дуров периодически набрасывается на WhatsApp*, это также привлекает большое количество внимания СМИ, в том числе западных, и помогает людям принять решение попробовать зарегистрироваться в Telegram, поэтому такие прогнозы (о миллиарде пользователях — прим. ред.) вполне себе обоснованы. Владимир Зыков

РИА «Новости»

Рост требует денег

Подписка в Telegram дороже не станет, уверен Зыков. Но Дуров может ввести новые ограничения для обычных пользователей, чтобы стимулировать их переходить на платную услугу. Собеседник «360» пояснил, что сейчас многие фактически используют мессенджер как файловое хранилище: отправляют неограниченное число видео, фото, документов в чаты или сохраняют для себя в «избранном». В перспективе разработчик может создать новые правила, сократив объемы памяти.

«Он уже начал закручивать гайки, как только ввел платную подписку — то есть он ряд функций, которые были бесплатно, сделал платно, обосновывая борьбу с ботами. По факту, конечно, ему нужны деньги, потому что когда платформа большая, и она не очень хорошо зарабатывает, приходится это делать», — подчеркнул Зыков.

Сейчас Telegram выпускает облигации, ищет займы и прочее. Как уточнил эксперт, это довольно сложный процесс, и для роста нужны деньги.

Мы помним, что произошло с Twitter (соцсеть X –прим. ред.), когда Илон Маск стал высказывать определенные мысли и идеи публично, купил платформу, начал там делать некие реорганизационные меры. От него отвернулся ряд рекламодателей, в том числе по политическим мотивам. Здесь должна быть такая же история. Дуров тоже видит зависимость от рекламодателей, поэтому он будет искать различные способы заработка. Но с точки зрения роста, отметку в один миллиард легко преодолеет. Telegram сегодня популярная площадка. Владимир Зыков

РИА «Новости»

Telegram как альтернатива СМИ

Дуров стимулирует пользователей приходить на свою площадку за счет контента. И самый сильный прирост, добавил Зыков, происходит в тех странах, где возникают региональные конфликтные ситуации: Россия, Украина, Белоруссия, другие страны. Там, где проходили какие-то мятежные события, популярность Telegram начинала очень активно расти.

«Могу предположить, то же самое будет происходить в Иране и Израиле сейчас <…> То есть Telegram воспринимается как площадка с альтернативной повесткой, с инсайдерскими новостями, потому что многих не удовлетворяет качество медиа, хочется быстро и оперативно получать события с полей», — отметил спикер.

Telegram сегодня для России — очень важная площадка с точки зрения донесения информации, указал он.

«У нас в целом Роскомнадзор научился коммуницировать с Telegram. Если бы они не нашли общего языка, понимания, то мессенджер бы в России не разблокировали», — заключил Зыков.

Видеоинтервью Карлсону стало первым для Дурова с 2016 года. В беседе с журналистом предприниматель рассказал о давлении, которое американское правительство оказывало на него. Также Дуров признался, что больше 10 лет назад миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи.

* С октября 2014 года принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией.