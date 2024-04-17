17 апреля 2024, 03:39
Дуров обвинил Цукерберга в попытке скопировать его идеи
Дуров: Цукерберг пытался скопировать мои идеи более 10 лет назад
Создатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что более 10 лет назад миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. Карлсон опубликовал интервью на своем сайте.
С Цукербергом Дуров встретился более 10 лет назад. Дуров назвал эту встречу интересной. Основатель Telegram рассказал бизнесмену и его коллегам о своем приложении и платформе.
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«В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — отметил Дуров.
Дуров дал интервью впервые с 2016 года. Оно длилось более часа. Бизнесмен заявил, что согласился на беседу, так как обязан общаться с журналистами как лидер политически нейтральной платформы.
Telegram
Интервью
Марк Цукерберг
Павел Дуров
Такер Карлсон
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