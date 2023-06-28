Общество 28 июня 2023, 00:24 ⚡️Подальше от воды, высоты и металла. Как спастись от удара молнией и не получить смертельный разряд? Спасатель Гофштейн: во время грозы нельзя находиться рядом с металлическими предметами Brandon Morgan / Unsplash

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Житель Симферополя погиб от удара молнии в Краснодарском крае, получив несовместимые с жизнью травмы. В Сети опубликовали видеозапись случившегося — разряд угодил в мужчину, когда тот перебегал дорогу под дождем. Что делать во время грозы и как не стать жертвой стихии — в материале «360».

Смерть на продуктовом рынке

Поездка в Краснодар на овощебазу трагически закончилась для жителя Симферополя. В пресс-службе краснодарской полиции сообщили, что 49-летний мужчина скончался после попадания в него молнии — это случилось в хуторе Ленина, куда он приехал за овощами и фруктами.

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Ведомство опубликовало видеозапись случившегося. На кадрах видно, как мужчина перебегал дорогу под дождем, когда в него попала молния. Яркая вспышка, падение. Симферополец погиб на месте.

По данным издания 93.ru, мужчина погиб 27 июня около 13:20. Удар молнии пришелся в голову.

«Молния ударила в человека, от чего он мгновенно перестал подавать признаки жизни до приезда скорой помощи, которые приехали спустя несколько минут после случившегося», — рассказал источник издания.

Ранее специалисты МЧС по Краснодарскому краю предупреждали жителей о сильных ливнях с грозами 26, 27 и 28 июня. В пресс-службе ведомства рассказали, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, а также не оставлять детей без присмотра.

Громоотвод не сработал

На овощебазе, где погиб мужчина, либо не было молниеотвода, либо он была неисправен, заявил «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

«Что касается этого человека, которого убило молнией. Он находился на территории объекта, который по идее должен был быть [оснащен] молниеотводом или громоотводом, как раньше говорили. Эта штука, возвышаясь над строением, защищает вокруг себя все, что находится в конусе с углом <…> 60 градусов. Вот такой конус защищает молниеотвод от своей верхушки до земли», — объяснил спасатель.

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Он добавил — если бы человек находился в зоне действия молниеотвода, ему ничего бы не угрожало.

«Выходит, там на этой базе молниеотвода не было, или он был неисправен. Потому что если он просто торчит и не заземлен как следует, то толку от него никакого», — добавил эксперт.

Как уберечься от удара молнии

Спасатель напомнил, что молния распространяется со скоростью света, а гром — со скоростью звука. При раскатах грома можно рассчитать, на каком расстоянии находится гроза.

«В момент грозы очень важно, где она вас застает. Если это строение, сооружение или что-то в этом духе, то надо предполагать, что молнии всегда, как любому току, рациональнее пройти по линии наименьшего сопротивления, то есть зацепить наиболее высокие предметы. Не становитесь под отдельно стоящее дерево — это уже готовый молниеотвод, не стойте у металлических столбов, мачт, флагштоков, конструкций, мостов — это для молнии прекрасная добыча», — посоветовал Гофштейн.

По его словам, при нахождении в поле следует искать ямы, канавы, любые ложбины, чтобы стать как можно ниже — и тогда молния минует.

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«Если вы едете на велосипеде, мотоцикле — к чертовой матери подальше от него, потому что металлический предмет как проводник тока — тоже желанная цель для молнии. Зонтик — тоже очень плохая вещь, еще один молниеотвод. В любом случае получается так, что от молнии можно и нужно как-то спасаться, соблюдая минимум правил», — подчеркнул собеседник «360».

Не следует находиться и вблизи водоемов. Во время грозы не стоит подходить к берегам ближе чем на 100 метров.

«Во время грозы категорически нельзя находиться где-нибудь на высоте, проводить какие-то работы там — по укладке кирпичной кладки, работы на подъемном кране. Люди должны покинуть это категорически и даже не обсуждать — слабый ли дождик, слабая ли гроза. Находясь на высоте, вы себя подвергаете страшному риску», — напомнил заслуженный спасатель РФ.

Что делать при попадании молнии

Александр Гофштейн рассказал, что практически в 100% случаев попадание молнии в людей приводит к их гибели.

«Последствия <…> почти на 100% фатальные — убьет, уж слишком большая сила тока разряда молнии. В редких случаях людям везет, получают тяжелые ожоги и выживают. Надо сказать, что помощь в таких случаях заключается в том, чтобы работать так, как работают при первой помощи при ожогах — остановить кровотечение, закрыть место поражения от посторонних веществ и бегом в больницу», — подчеркнул специалист.

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Существует народная примета, согласно которой пораженного молнией человека следует закопать в землю. Собеседник «360» отметил, что делать так не следует.

«Это абсолютный бред. Это не только не помогает, это даже вредит, если у него (пострадавшего — прим. ред.) ожоги, [можно] занести инфекцию. И тем более протянете время на глупости вместо того, чтобы оказать помощь», — предупредил Александр Гофштейн.

В августе 2022 года молния ударила в группу дорожных рабочих в Удмуртии. Один из них умер, второй получил ожоги — его доставили в больницу.