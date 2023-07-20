20 июля 2023, 19:01
Айтишники перегнали нефтяников по престижу. Почему россияне предпочитают IT
HR-эксперт Мурадян: IT-специалисты популярны благодаря своей мобильности
Сервис hh.ru провел опрос, по итогу которого выяснилось, что IT-отрасль обогнала нефтегазовую по престижности. Информационные технологии сочли самой престижной сферой 49% опрошенных, а нефть и газ — 42%. Статус профессии респонденты определили такими факторами, как зарплата, уважение в обществе, возможность приносить людям пользу. «360» выяснил, почему россияне предпочли IT.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян: IT-специалисты популярны, потому что мобильны
На самом деле все верно, но мы получаем отложенный эффект. Когда думали, что профессия [IT-специалиста] очень интересная и перспективная, тогда надо было принимать решение, какую профессию выбрать и к каким экзаменам готовиться.
Люди, которые вовремя прошли профессиональную диагностику, знают, в какую сторону двигаться. Вероятность, что неправильно заключишь [свой выбор], сводится к нулю.
У IT-специалистов была возможность уехать за рубеж. По официальным данным РБК, 700 тысяч уехали из России с сентября прошлого года. По неофициальным — больше миллиона.
Люди в нефтегазовой области менее мобильны, поэтому сотрудники оттуда не ушли. Их осталось много — качественных и крутых ребят.
Рынок смещает от интеллектуально емких позиций к рутинным. На одного рабочего специалиста в регионе приходится приблизительно десять работодателей, которые хотят захантить его к себе.
Проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов: занятость IT-специалистов зависит от экономики и их категории
Самая большая востребованность в профессиях — учителя, врачи и рабочие. Айтишники же не самые передовые и востребованные специалисты на рынке труда.
Надо понимать, что у айтишников разная классификация. Есть те, которые действительно имеют высокий уровень знаний, поэтому могут разрабатывать конкретные программные продукты. С другой стороны, есть установщики программ, они отвечают за безопасность.
Занятость этих людей зависит от состояния экономики. Когда она развивается, потребность в них растет, в обратном сценарии эти специалисты могут совершенно спокойно остаться без работы.
Категории айтишников разные. Наиболее оплачиваемая — лица, создающие новый продукт.
По-прежнему высокий уровень заработной платы отмечается в сфере «Финансы и кредит», а потом — в IT. Все остальное — по категории работников в зависимости от территории.
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