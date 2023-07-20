Проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов: занятость IT-специалистов зависит от экономики и их категории

Сервис hh.ru провел опрос, по итогу которого выяснилось, что IT-отрасль обогнала нефтегазовую по престижности. Информационные технологии сочли самой престижной сферой 49% опрошенных, а нефть и газ — 42%. Статус профессии респонденты определили такими факторами, как зарплата, уважение в обществе, возможность приносить людям пользу. «360» выяснил, почему россияне предпочли IT.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1

Руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян: IT-специалисты популярны, потому что мобильны

На самом деле все верно, но мы получаем отложенный эффект. Когда думали, что профессия [IT-специалиста] очень интересная и перспективная, тогда надо было принимать решение, какую профессию выбрать и к каким экзаменам готовиться.

Freepik

Люди, которые вовремя прошли профессиональную диагностику, знают, в какую сторону двигаться. Вероятность, что неправильно заключишь [свой выбор], сводится к нулю.

У IT-специалистов была возможность уехать за рубеж. По официальным данным РБК, 700 тысяч уехали из России с сентября прошлого года. По неофициальным — больше миллиона.

Люди в нефтегазовой области менее мобильны, поэтому сотрудники оттуда не ушли. Их осталось много — качественных и крутых ребят.

Рынок смещает от интеллектуально емких позиций к рутинным. На одного рабочего специалиста в регионе приходится приблизительно десять работодателей, которые хотят захантить его к себе.