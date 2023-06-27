27 июня 2023, 19:33
«Разрушит всю бюджетную систему». Почему критикуют предложение отменить НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч?
Юрист Хаминский: предложение отменить НДФЛ приведет к росту налоговых правонарушений
ЛДПР предложит Госдуме рассмотреть законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. Поправки планируют внести в 217-ю статью Налогового кодекса. Согласно им, указанная категория россиян будет иметь нулевую ставку НДФЛ. Как это повлияет на налоговую систему в России и в чем суть инициативы — в материале «360».
Далее — прямая речь.
Налоговый юрист Александр Хаминский: инициатива принесет отрицательные последствия
Авторы проекта посчитали, что сэкономленные малообеспеченными гражданами средства могут оказать серьезное подспорье в финансовых делах семьи. Напомню, речь идет о сумме в 3900 рублей в месяц, или 130 рублей в день. Насколько серьезно такие деньги поспособствуют улучшению материального положения граждан, вопрос спорный.
При этом непонятно, каким образом предлагаемая мера повлияет на налогообложение других работников. При введении пороговой шкалы начальные условия должны быть для всех одинаковы. То есть независимо от величины заработной платы первые 30 тысяч рублей не должны облагаться налогом у всех категорий — и низкооплачиваемых, и высокооплачиваемых.
Обратимся к статистическим данным по состоянию на весну этого года: средняя заработная плата по стране — 71,3 тысячи рублей, число работающих — 75,6 миллиона.
Выведение из-под налогообложения у каждого из них 30 тысяч рублей приведет к потерям бюджетов субъектов Федерации в размере 3,54 триллиона рублей в год. В нынешних условиях ни один регион в России не в силах компенсировать такие выпадающие доходы. Более того, нововведение, если оно будет принято, разрушит всю бюджетную систему страны.
Считаю, что отрицательный эффект от внедрения инициативы принесет отрицательные последствия на порядки более существенные, чем возможный положительный эффект. Вместо популистских предложений следует разрабатывать меры, направленные на поощрение повышения заработной платы, в том числе через соответствующие налоговые льготы.
В Российской Федерации во многих отраслях сохраняется серая схема выплаты заработной платы: белую, официальную, часть работник получает на свой зарплатный счет, а «черную» — неучтенными наличными в конверте.
Такой способ применяют на предприятиях общественного питания, в строительных и мерчендайзинговых компаниях и других, где много линейного персонала. Освобождение от налогообложения первых 30 тысяч рублей заработной платы однозначно будет поощрять снижение официальной части трудового вознаграждения до указанного уровня и выплату компенсации в конвертах.
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов: человек, который работает, оказывается нищим
ЛДПР занимает принципиальную позицию больше 10 лет о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Раньше прогрессивная шкала была — в начале 2010 года ввели плоскую шкалу. Это сделали, чтобы вывести бизнес из тени. Однако мы далеко продвинулись с точки зрения контроля, администрирования, законодательных изменений.
После того как сделали первый шаг по предложению президента и появилась ставка 15% для тех, кто получает пять миллионов рублей и выше в год, нужно двигаться в этом направлении. Тем, кто получает много, — ставку увеличивать, и наоборот. В том числе поддерживать тех, у кого низкая заработная плата.
У нас примерно три миллиона человек получают зарплату, которая на уровне МРОТ, и у них удерживают подоходный налог. На руки они получают меньше прожиточного минимума. Человек, который работает, оказывается нищим — это абсолютно неправильно!
Мы предлагали в 2019-м прогрессивную шкалу. Тогда же была встреча основателя ЛДПР — Владимира Жириновского — и Михаила Мишустина. Однако правительство нас не поддержало. Теперь переработали идею и ждем заключения. Уверены, со временем мы придем к прогрессивной шкале.
Что касается злоупотреблений гражданами по нововведению: у нас эффективно работает налоговая служба. Вся деятельность фиксируется в электронном виде. Если человек получал 100 тысяч на одной должности, а стал на ней же получать 30 тысяч, сразу появятся вопросы. Напомню, за уклонение от уплаты налогов предусмотрена серьезная ответственность.
Серый и черный рынок везде есть, но сегодня гораздо проще это контролировать. Единичные проявления будут, но наша задача думать об абсолютном большинстве — о гражданах с маленькой зарплатой, чтобы помочь им.
Госдума РФ
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