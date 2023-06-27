ЛДПР предложит Госдуме рассмотреть законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. Поправки планируют внести в 217-ю статью Налогового кодекса. Согласно им, указанная категория россиян будет иметь нулевую ставку НДФЛ. Как это повлияет на налоговую систему в России и в чем суть инициативы — в материале «360».

Далее — прямая речь.

1

Налоговый юрист Александр Хаминский: инициатива принесет отрицательные последствия

Авторы проекта посчитали, что сэкономленные малообеспеченными гражданами средства могут оказать серьезное подспорье в финансовых делах семьи. Напомню, речь идет о сумме в 3900 рублей в месяц, или 130 рублей в день. Насколько серьезно такие деньги поспособствуют улучшению материального положения граждан, вопрос спорный.

При этом непонятно, каким образом предлагаемая мера повлияет на налогообложение других работников. При введении пороговой шкалы начальные условия должны быть для всех одинаковы. То есть независимо от величины заработной платы первые 30 тысяч рублей не должны облагаться налогом у всех категорий — и низкооплачиваемых, и высокооплачиваемых.

Обратимся к статистическим данным по состоянию на весну этого года: средняя заработная плата по стране — 71,3 тысячи рублей, число работающих — 75,6 миллиона.

Выведение из-под налогообложения у каждого из них 30 тысяч рублей приведет к потерям бюджетов субъектов Федерации в размере 3,54 триллиона рублей в год. В нынешних условиях ни один регион в России не в силах компенсировать такие выпадающие доходы. Более того, нововведение, если оно будет принято, разрушит всю бюджетную систему страны.

Считаю, что отрицательный эффект от внедрения инициативы принесет отрицательные последствия на порядки более существенные, чем возможный положительный эффект. Вместо популистских предложений следует разрабатывать меры, направленные на поощрение повышения заработной платы, в том числе через соответствующие налоговые льготы.

В Российской Федерации во многих отраслях сохраняется серая схема выплаты заработной платы: белую, официальную, часть работник получает на свой зарплатный счет, а «черную» — неучтенными наличными в конверте.

Такой способ применяют на предприятиях общественного питания, в строительных и мерчендайзинговых компаниях и других, где много линейного персонала. Освобождение от налогообложения первых 30 тысяч рублей заработной платы однозначно будет поощрять снижение официальной части трудового вознаграждения до указанного уровня и выплату компенсации в конвертах.