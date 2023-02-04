Эксклюзив 04 февраля 2023, 22:08 Отсутствие обид и мечта о лифте в школе. Мальчик-инвалид из Петербурга рассказал о своей жизни Ставший героем видео мальчик-инвалид из Петербурга рассказал о жизни, учебе и славе

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Разошедшееся по Сети и Telegram-каналам видео из школы Санкт-Петербурга сделало семиклассника Максима знаменитостью. Это тот самый мальчик с протезами вместо ног, над которым пытались пошутить ученики старших классов. Сам школьник в беседе с «360» признался: обиды на них не держит, но считает — полученный урок подростки запомнят на всю жизнь. В своих рассуждениях Макс оказался последовательней и мудрее некоторых взрослых.

С Максимом журналист «360» встретился в крытом скейт-парке. Школьник пояснил, что катается уже восьмой год и достиг определенных успехов: получил кубок за второе место и несколько дипломов.

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Обычная площадка, где Макс тренируется, закрылась на ремонт, поэтому временно пришлось перебраться в другое место.

Отсутствие протезов не помешало спортсмену держаться на доске и совершить несколько красивых проездов по рампе перед интервью.

Знаменитое видео

Скандальную запись с неудачными шутками над мальчиком старшеклассники делали на перемене. Школьник отметил, что ему было настолько все равно, что он даже не сразу понял, что обидчики снимали видео.

«Просто сидел, играл. Подходят пацаны — старшеклассники, начинают фигню всякую нести. А я, чтобы они побыстрее ушли, тоже начинаю такую же фигню нести. Мне было абсолютно все равно. Я даже не заметил, что они видео снимают», — признался Макс.

Школьник пояснил, что знает обидчиков в лицо, но никогда с ними тесно не общался. По его словам, запись предназначалась для Telegram-канала, который вел один из старшеклассников. Он часто загружал туда подобные видео

Максим отметил, что ему не очень нравится вся та шумиха, которая началась вокруг этой записи. И особенно неприятно, что началось преследование авторов записи.

«Я обиды не держу. Бывает такое. Каждый день кто-то несет какую-то фигню другому человеку. Это стабильно. Не только у нас, а вообще. Мне достаточно того, что они извинились и поняли, что так делать больше не надо», — подчеркнул подросток.

Он добавил, что про судьбу одного старшеклассника не знает, а вот второго перевели на домашнее обучение.

«Что там дальше будет, я не знаю. Может быть, вообще уйдет из школы. Но я уверен, что они запомнили это на всю жизнь и больше так делать не будут. Ну и, может, еще учеба улучшится», — предположил Макс.

Школьник подчеркнул, что его история может стать примером для других людей, что не стоит зло шутить даже над самыми близкими друзьями и тем более снимать без разрешения на видео. Потому что в итоге неудачная шутка может обернуться против тебя самого.

Внезапная слава

После того, как видео разошлось по Сети, Макса и маму вызывали к следователю. Мальчик рассказал, что им предложили выбор — написать заявление на старшеклассников или подписать отказ от претензий.

«Мы выбрали второй вариант, подписали бумагу, что никаких претензий не имеем, к уголовной ответственности их привлекать не хотим», — пояснил школьник.

В школе возвращения Максима от следователя ждали сразу несколько классов, чтобы пообщаться с новым героем.

«Мы просто начали обсуждать это все. Меня и без этого знали, но теперь в одном из Telegram-канале 1,6 миллиона просмотров, и там почти все за меня. Мои одноклассники смотрят этот Telegram-канал, да и вообще вся школа», — признался мальчик.

По его словам, никаких проблем с одноклассниками у него нет. Учителя в школе тоже устраивают. Но не хватает только лифта.

«Просто устал по лестницам забираться. Можно еще еду нормальную в столовую», — поделился Макс.

Преодолимые сложности

Мама Максима Инна Петровна в беседе с «360» рассказала, что, кроме скейта, сын увлекается плаванием и живет обычной жизнью российского подростка. Но есть сложности с протезами. Без них уровень жизни падает.

Случай Макса особенный и многие фирмы просто не берутся за изготовление средств передвижения для школьника.

«Получаем отказ, подаем вновь. Недавно еще одна фирма выиграла тендер, но сказали, что опять, мол, сделать не можем. Наши протезы стоят два миллиона, а нам выделяют 500 тысяч. В итоге мы ходим по кругу», — призналась Инна Петровна.

Она подчеркнула, что хочет обратить особое внимание на эту проблему.