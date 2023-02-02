Эксклюзив 02 февраля 2023, 15:37 «Обиды не держит». Мама школьника-инвалида — о резонансном видео из Петербурга Мама школьника-инвалида из Петербурга: сын не обиделся на шутку одноклассников про ноги Соцсети

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Школьник-инвалид из Санкт-Петербурга, который передвигается при помощи ножным протезов, не обиделся на жестокую шутку одноклассников про отсутствие ног. Об этом «360» сообщила мать ребенка Инна Петровна.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором школьники подходят к отдыхающему подростку и спрашивают, настоящие ли у него ноги.

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«Максим сказал, что ему было неприятно, но обиды он на них не держит. Говорит: пусть идут лесом. Мы были у следователя, он там то же самое подтвердил. У следователя были данные тех ребят, но они просто переборщили, не видя границ. Ребенок просто отдыхал», — сообщила она.

Инна Петровна объяснила, что для ее сына история с потерей ног является жуткой, о которой мальчик не хочет вспоминать. Ему не всегда удобно передвигаться с протезами, поэтому на переменах в школе ребенок старается больше времени проводить в удобной позе и отдыхать.

Нельзя ломать судьбы за проступок

«В этот момент те самые ребята и подошли. Они были неправы, причинили неудобство, но Максим не обижен на них. Тем более они принесли извинения. Мы не будем их привлекать к ответственности, потому что дети совершили проступок», — добавила она.

Женщина подчеркнула, что лишь хочет, чтобы подростки осознали неправильность своего поступка. Возможно, в будущем они станут человечнее относиться к окружающим.

«Ломать судьбы этих детей не нужно. По глупости или незнанию всякого можно натворить. Не считаю это преступлением, за которое нужно нести наказание в виде колонии или каких-то работ. Принести извинения — это правильно, и более ничего», — добавила она.

Инна Петровна уточнила, что полиция оперативно отреагировала на заявление о происшествии.

«Нас приглашала директор школы. Кстати, эта школа стала единственной, которая нас приняла. Она звонила из кабинета следователям, утром мы были уже у них. С нами были родители всех детей и психолог, спросили, у кого какие претензии», — пояснила она.

Мы свое сказали: нам не нужно наказания для детей, но необходимо их понимание, что так не нужно делать. Сейчас дело расследуют и, думаю, закроют за неимением состава преступления. Инна Петровна мама школьника-инвалида из Санкт-Петербурга

Сложности с протезами

Инна Петровна добавила, что у людей с ограниченными возможностями в России есть определенные трудности.

«Для Максима эти протезы очень важны. Он катается на скейте, активно плавает. Девочку в кино может пригласить, а когда средств передвижения нет, то боль сильно мешает жить. Уровень социальной жизни сильно падает», — отметила мама.

Она объяснила, что от государства им положены протезы дважды в год. Но случай семьи не совсем обычный: она получает приглашения от фирм протезирования, однако потом следует отказ.

«Говорят, что такие [протезы], какие нужны нам, не могут сделать. Получаем отказ, подаем вновь. Недавно еще одна фирма выиграла тендер, но сказали, что опять, мол, сделать не можем. Наши протезы стоят два миллиона, а нам выделяют 500 тысяч. В итоге мы ходим по кругу. Хочу, чтобы озвучили эту огромную проблему», — заключила она.