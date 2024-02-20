Общество 20 февраля 2024, 15:46 Защищая историю. Отрицателей геноцида жителей СССР предложили наказать Политолог Подлесный призвал противостоять «историческому суррогату» с Запада Фото: Bearfotos / Freepik

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Фальсификация истории Великой Отечественной войны может стать уголовно наказуема. Эксперты уверены, что эта своевременная мера поможет угомонить отрицателей геноцида советского народа фашисткой Германией. «360» выяснил подробности.

Наказание за отрицание геноцида во время ВОВ

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об уголовном наказании за отрицание геноцида населения СССР в годы Великой Отечественной войны. Авторы инициативы отметили, что она направлена на недопущение попыток фальсификации событий истории и пересмотра итогов победы, сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

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Сейчас в Уголовном кодексе существует статья 354.1 «Реабилитация нацизма», однако она не предусматривает никакого наказания непосредственно за отрицание фактов геноцида. По мнению парламентариев, норму пора расширить.

Ранее депутаты обращали внимание президента России Владимира Путина, что недружественные государства Запада распространяют недостоверные сведения о российской истории. Народные избранники попросили создать специальную комиссию по противодействию подобным фальсификациям.

Парад Победы, 2018 год / Kremlin Pool / Global Look Press / Global Look Press

Важно защитить память павших в годы войны

Правозащитник Александр Ионов подтвердил в разговоре с «360», что страны Запада откровенно пытаются переписать историю. Они преуменьшают роль СССР в разгроме фашистской Германии, отводят Советам место статиста.

Но самое главное — пытаются вычеркнуть всех тех советских людей, которые погибли в Великую Отечественную войну.

Например, когда в Израиле речь идет об отрицании холокоста, реагируют достаточно жестко: за это предусмотрено уголовное наказание. Да и в целом по миру негационизм считается дурным тоном. Александр Ионов

На территории СССР немецкие захватчики убивали не только евреев — они были нацелены уничтожить весь многонациональный советский народ, напомнил правозащитник. Поэтому отрицание геноцида в годы Великой Отечественной должно быть уравновешено нормой права.

«Есть, к сожалению, немало СМИ, блогеров, которые, несмотря на ужесточение законодательства, все равно заявляют, что Советский Союз якобы потерял мало народу. Хотя официально известно, что погибли более 26 миллионов человек. Защитить память о них — дань уважения к тем, кто принес нам Победу», — подчеркнул Ионов.

Отрицание геноцида — политическая задача

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный добавил, что инициатива депутатов очень своевременна. Информационная борьба имеет много аспектов, один из них — искажение правды о Великой Отечественной и в целом о Второй мировой войне.

Внесение поправок в Уголовный кодекс дисциплинирует тех людей, которые хотели бы продолжать дальше не признавать реальные факты истории. Те факты, которые признаются настоящими историками, а не политическими «учеными» от истории. Кроме того, введение уголовного наказания за это соответствует мировой практике. Геннадий Подлесный

Отрицание геноцида можно рассматривать как фальсификацию истории, констатировал эксперт. Четкие формулировки закона смогут не только минимизировать судебные процессы, но и не дадут возможности любителям «интерпретировать» правду отвертеться с помощью лингвистических экспертиз.

Подлесный отметил, что искажение истории стало для многих людей и даже целых научных коллективов (в большинстве своем зарубежных) чисто политической задачей. Они надеются заставить людей забыть те ужасы, которые творили фашисты, причем всех национальностей, не только немцы.

«Эти попытки предпринимают для того, чтобы переписать историю заново и создать новую. Но тут сильно мешают „неудобные“ факты о геноциде, причем документально доказанные, подтвержденные и признанные судом», — сказал эксперт.

По мнению собеседника «360», отрицатели преступлений фашистов хотят добиться, чтобы люди забыли, какой ценой была достигнута победа, сделать так, чтобы новые поколения впитали «исторический суррогат». Помешать триумфу этой вакханалии можно, только законодательно запретив искажать реальную историю Великой Отечественной войны.

Приверженцы альтернативной истории на Западе

Отрицатели гитлеровских преступлений заботливо выращивались Западом практически сразу после Второй мировой. Один из таких «деятелей» — немец Манфред Редер, выпускник нацистской школы-интерната и один из самых молодых солдат в регулярной армии Германии. Повзрослев, он умело совмещал профессии адвоката и террориста.

Ридер откровенно декларировал свои фашистские взгляды, отрицал холокост и считал, что рейх не умер. Мало того, он успел побывать адвокатом заместителя Гитлера в НСДАП и рейхсминистра Рудольфа Гесса. Даже сделал ему подарок к 80-летию: организовал первую демонстрацию за его освобождение в 1974 году.

Манфред Редер в 2009 году / Викимедиа

Практически не скрываясь, Редер создал на родине неонацистскую организацию Deutsche Aktionsgruppe («Немецкая группа действия») и наладил теплые отношения с радикалами из заокеанского Ку-Клукс-Клана. Вместе с товарищами поджигал и взрывал выставку, посвященную жертвам Освенцима, школу Януша Корчака в Гамбурге, нападал на беженцев.

Немец довольно долго отделывался незначительными наказаниями: пару месяцев за хулиганство, штрафы. Наконец, в 80-х неторопливое немецкое правосудие признало Редера террористом и посадило на 13 лет. Но нацист вышел досрочно за примерное поведение и «благоприятный социальный прогноз».

Вскоре он снова разносил очередную выставку. Наказание? Да, было — денежный штраф. Более того, в 1995 году Редера приглашали выступать в Академии командования бундесвера в Гамбурге. Видимо, решили: хороший спикер, к тому же бывший военный, надо брать.

Нацист выпускал антисемитские брошюры, откровенно призывал к мятежу и смене власти. Власти реагировали — сажали на несколько месяцев, штрафовали, давали условные сроки за разжигание ненависти и отрицание холокоста. Редер умер в июле 2014 года, успев взрастить последователей по всему миру.

Россия не стала исключением. Например, в 2021 году профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Владимир Матвеев во время вебинара о жертвах и освободителях лагеря смерти Освенцим заявил, что никакого массового уничтожения евреев не было, а холокост — миф и выдумка.