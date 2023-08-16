Эксклюзив 16 августа 2023, 20:13 «Отлично, работаем дальше». Рогов объяснил заочный приговор за «госизмену» на Украине Рогов объяснил решение вынести ему заочный приговор за «госизмену» на Украине РИА «Новости»

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Вынесенный на Украине заочный приговор за «госизмену» — еще одно доказательство правильности действий и выбранного курса, заявил в беседе с «360» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он напомнил, что ему уже выносили приговор в прошлом году. Вероятно, киевский режим собирается продолжать эту практику и дальше, не исключил общественный деятель.

«Режим Зеленского пытается запугивать нас. По сути, я считаю это признанием того, что мы делаем все правильно», — подчеркнул собеседник «360».

Говоря о сроке в 15 лет, к которому его заочно приговорили на Украине, Рогов с иронией заметил, что страна, где выносят такие решение, просто не просуществует такое количество времени.

Во-первых, столько не просуществует это злокачественное образование, которое сейчас они строят на постукраинском пространстве. Я бы его назвал УГИЛ — украинское государство Ивано-Франковска и Львова. Однозначно через 15 лет его не будет. Это необратимый политический процесс. Владимир Рогов

Рогов пояснил, что такой исход предопределен не потому, что ему хочется так считать, — такова действительность. И любой, кто учил историю, это понимает, добавил общественный деятель.

Причины для приговора

По оценке Рогова, подобные приговоры также говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его режим просто больше ничего не могут сделать и предложить.

«Что еще может предложить человек, который является практически официальным агентом британской спецслужбы МI-6. Я говорю о Зеленском. Я напомню, что он это и не скрывает», — добавил собеседник «360».

Политик напомнил, что Зеленский был единственным главой формально независимого государства, который ездил по вызову в штаб-квартиру МI-6 и получал указания, как действовать дальше.

Меня в госизмене обвиняют те люди, которые давно предали не только государство, но и своих родных и близких, своего деда, который воевал в годы Великой Отечественной войны, свой народ, язык, культуру. Так что все отлично, работаем дальше. Владимир Рогов

Рогов также обратил внимание, что в 2022 году ему уже выносили приговор. Тогда это было приурочено к проведению референдума в Запорожской области.

«Похоже, каждый год будут по приговору выносить. Сейчас это связано с тем, что меньше чем через месяц Запорожская область обретет избранную легитимную власть на всех уровнях», — пояснил он.

На фоне этого, по словам Рогова, киевский режим понимает, что у него уже не получится никак влиять на происходящее, на местных жителей.

«Потому что люди определяют свою судьбу в большой единой России и стремятся, чтобы их будущее, будущее их детей и внуков было связано только с Россией», — заключил собеседник «360».