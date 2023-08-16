Мир 16 августа 2023, 19:21 Главу движения «Мы вместе с Россией» заочно приговорили на Украине за «госизмену» Владимира Рогова заочно приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы РИА «Новости»

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Председателю движения «Мы вместе с Россией» Владимиру Рогову вынесли заочный приговор на Украине. Общественного деятеля обвинили в госизмене и постановили отправить в тюрьму на 15 лет. Информация об этом появилась на сайте администрации подконтрольной украинским властям части Запорожской области, сообщил ТАСС.

В администрации уточнили, что приговор Рогову вынесли по материалам Службы безопасности Украины.

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Председателю движения «Мы вместе с Россией» инкриминировали в том числе публичную дискредитацию властей Украины. Суд признал его виновным в «госизмене» и передаче материальных ресурсов ВС РФ.

Рогов активно ведет свой Telegram-канал, в котором рассказывает о происходящем в регионе, обстрелах со стороны ВСУ и других преступлениях киевского режима. Помимо этого, занимается общественной деятельностью и выступает в качестве эксперта.

Решение украинского суда о приговоре к 15 годам лишения свободы Рогов пока не прокомментировал.