Эксклюзив 11 апреля 2023, 22:52 Отделит зерна от плевел. Как закон об иноагентах в России поможет пользователям Сети Адвокат Ярмуш: транслируемую иноагентами информацию проецирует Запад РИА «Новости»

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Генпрокуратуру попросили рассмотреть вопрос о признании народной артистки Лии Ахеджаковой иноагентом. Автором обращения стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что против актрисы также нужно возбудить дело о госизмене и привлечь к уголовной ответственности. Благодаря закону об иноагентах, объяснила специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш, есть возможность оценивать все тайные смыслы посыла, который идет от иностранного агента или его кураторов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Определить посыл и его тайный смысл

Хочу сказать, что закон об иноагентах действительно помогает отделить зерна от плевел. Он дает возможность читателям и пользователям информации, которая исходит от иностранного агента, оценивать все тайные смыслы того посыла, который проистекает от него или его кураторов

Наш компетентный орган определил круг иногентов. У меня нет абсолютно никаких сомнений, ни разу не возникало, в правильности этого решения, потому что было понятно, что именно исходит от них.

С уверенностью можно сказать, что информация, которую они транслируют, проецируется Западом. Намерения тоже вполне понятны.

Ситаю, что таких людей необходимо признавать иноагентами.

РИА «Новости»

Защита национальных интересов

Кстати, это не наше новшество. Закон об иностранных агентах впервые приняли в США. Марию Бутину признали иностранным агентом, она была заключена в тюрьму за это.

Поэтому у нас в этом плане все мягко и хорошо, по сравнению с теми же Соединенными Штатами. В Америке все гораздо строже.

А у нас это сделано для защиты национальных интересов государства.