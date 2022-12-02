Общество 02 декабря 2022, 00:17 От звонка до звоночка. Как понять, что по ту сторону телефона мошенник Разведчик Михайлов: с телефонными мошенниками с Украины бороться практически невозможно Jordan Whitfield/Unsplash / Unsplash

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В России активизировались телефонные мошенники, сообщили оперативники ФСБ по Москве и Московской области. В последнее время злоумышленники начали представляться сотрудниками правоохранительных органов и пытаться выманить у россиян деньги. В ведомстве подчеркнули, что чаще всего такие звонки поступают с Украины. «360» разобрался, к каким уловкам прибегают аферисты и что нужно сделать, чтобы не стать их жертвой.

Обокрасть и склонить к терроризму

Сотрудники ФСБ зафиксировали ряд мошеннических действий в столичном регионе — злоумышленники звонят россиянам, пытаются втереться к ним в доверие, заполучить их деньги и склонить к совершению преступлений, сообщил ТАСС.

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«В большинстве случаев звонки осуществляются с Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур», — рассказали в ведомстве.

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Схема действий преступников проста. Они звонят россиянам, представляются сотрудниками службы безопасности банков или правоохранителями. Во время разговора пытаются войти в доверие, предлагают поучаствовать «в поимке преступников». Для этого якобы нужно перевести деньги на специальный счет, продать имущество или оформить кредит.

Если человек оказывается слишком доверчивым, его пытаются склонить к совершению преступлений. Зачастую таких людей заставляют поджигать машины в оживленных местах, а также устраивать диверсии на объектах гражданской инфраструктуры.

В ФСБ напомнили, что настоящие правоохранители не имеют права просить продавать имущество или переводить деньги на какие-либо счета.

«В случае, если неизвестные вам люди представляются сотрудниками ФСБ России и просят совершить финансовые операции, прервите разговор и перезвоните на круглосуточный номер доверия УФСБ России по Москве и Московской области: +7 495 625-28-19; +7-495-914-21-03», — отметили в ведомстве.

РИА «Новости»

Молчать и повесить трубку

С телефонными мошенниками бороться достаточно тяжело, рассказал «360» экс-руководитель Управления правительственной информации России, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, все еще сложнее, если злоумышленники звонят с Украины.

«Даже если мы вычислим этого человека, то что с ним делать? Он все равно находится за пределами Российской Федерации. Если на Украине, то это вообще — с этим вообще бороться практически невозможно. Потому что мы должны решать вопросы правовыми путями, но тут ничего не получится», — отметил бывший разведчик.

Он высказался о случаях, когда россиян подстрекают к совершению преступлений.

«Полагаю, что к этой теме надо относиться однозначно — то есть, если человек получает такого рода предложение, он просто должен класть трубку», — добавил Михайлов.

Несмотря на это, в стране есть маргиналы, которые слушают злоумышленников. Чаще всего такие люди поджигают автомобили и здания военкоматов. По словам Михайлова, они должны понимать, что за совершение таких действий отправятся за решетку.

«Если мы имеем дело с мерзавцами, то что тут говорить? Они за копейку могут маму удавить», — подчеркнул специалист.

Собеседник «360» рассказал о случаях, когда под видом сбора средств для помощи кому-либо создают фонды. По его мнению, их деятельность не всегда прозрачна — это значит, что нельзя проверить, куда и на какие цели в действительности направят деньги. Михайлов подчеркнул, что лучше оказывать адресную и конкретную помощь.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что чаще всего жертвами мошенников становятся любопытные люди, а также те, кто испытывает нехватку социальных контактов. Он посоветовал не сообщать подозрительным собеседникам личные данные и обращать внимание на подозрительные электронные адреса.