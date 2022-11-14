Общество 14 ноября 2022, 04:58 Названы черты типичной жертвы мошенника в 2022 году Доцент РУДН Гиринский: мошенничеству более подвержены эмоциональные и доверчивые люди Pxhere

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Излишне эмоциональный и доверчивый человек может стать жертвой мошенников. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Эмоциональная, психологически незащищенная и избыточно любопытная личность, у которой также имеется дефицит социальных контактов и индифферентность накопленного опыта, — это типичная жертва злоумышленников.

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Для того, чтобы не попасться «на удочку» мошенников, человек должен с осторожностью относиться к подозрительным электронным адресам, в составе которых есть избыточные и хаотичные знаки. Насторожить должны вызывать и неизвестные личности, неожиданно вышедшие на контакт.

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В беседе тоже есть «звоночки», на которые следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников. К примеру, слишком комфортные условия, обещания или предложения должны вызвать подозрения. Настороженность надо проявлять и при просьбах о предоставлении личных данных.

Еще одна особенность, которая может выдать мошенника, — это психологическое давление на собеседника. Среди примеров такого действия Гиринский назвал подталкивание человека к быстрому принятию решений. Избежать влияния злоумышленников, по словам доцента, поможет внимание к перечисленным мелочам.

Мошенники стали провоцировать россиян в соцсетях, чтобы завладеть их личными аккаунтами. Сначала они привлекают к себе внимание оскорбительными комментариям, а тех, кто не смог пропустить неприятные слова, провоцируют на переход по специально подготовленным ссылкам.