Общество 27 августа 2023, 12:22 От помощника бригадира до директора. Руководитель животноводческого комплекса раскрыла свою формулу успеха Директор ООО «Акатьевский» Жукова: моя формула успеха — верить в себя и коллектив Телеканал «360»

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Директор сельскохозяйственного предприятия в Акатьеве Нина Жукова пришла туда на работу еще в советские годы и со временем доросла до руководителя. Она приняла предприятие с огромным долгом, но справилась со всеми трудностями. Жукова рассказала о своем карьерном пути в программе «Формула успеха».

Героиня передачи познакомилась с фермерским трудом еще в детстве. Директор ООО «Акатьевский» выросла в деревне в Тамбовской области. Семья жила в сельском доме и держала корову, поэтому на столе всегда были свои молоко, творог, сметана и масло.

Мы заготавливали сено все вместе — знали, что зимой надо коровку кормить. Что у коровы на языке, столько она и даст молока. Мама работала всегда на уборке зерна, на зернотоке. Они там сортировали зерно, веяли, я все это знала. И я выбрала профессию агронома, а сейчас больше занимаюсь животноводством, потому что это более стабильно, более надежно. Нина Жукова Директор ООО «Акатьевский»

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Долги на миллион долларов

Руководитель стояла практически у истоков «Акатьевского». Предприятие создали как совхоз в 1969 году, а в 1973-м Жукова устроилась туда помощником бригадира. Затем женщина доросла до секретаря партийной организации и проработала в этой должности пять лет. Но после перестройки ей пришлось сменить сферу деятельности.

У хозяина комплекса в Акатьеве не получилось успешно вести дела в непростые 1990-е годы, поэтому он бросил предприятие. После этого Жукову попросили возглавить хозяйство.

«Люди, которые меня хорошо знали, — я там долго жила до сих пор и работала — они меня пригласили, попросили прийти, дать согласие баллотироваться. Меня избрали руководителем, а не просто так я пришла и начала работать. Было собрание акционерного общества, и народ практически единогласно меня избрал», — рассказала директор.

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По словам женщины, она знала о крайне плачевном положении организации, но была уверена, что со всем справится, так как она агроном по специальности. Жукова приступила к своим обязанностям 10 января 1997 года. Однако никто не предупредил нового руководителя об огромном долге животноводческого комплекса.

Долгов было очень много. Долги не только кредиторам, но и долги по зарплате, огромные долги. В общей сложности долгов было миллион долларов. Нина Жукова

«Люди мне поверили»

Когда героиня «Формулы успеха» приняла компанию, производство было сведено к нулю, а фермы стояли полуразрушенными. Пришлось потрудиться, но первая цель, которую поставила себе директор, — выдать людям зарплату.

«Через две недели я очень пожалела и, можно сказать, даже испугалась, как я эти долги буду гасить. Но меня же люди избрали, мне же поверили. Как я могла их оставить?» — поделилась руководитель.

Постепенно в Акатьеве начали приводить в порядок ферму, кормить коров и доить их как положено, ухаживать и присматривать за животными. Благодаря этому стали расти объемы молока и предприятие начало реализовывать продукцию, остававшуюся на складах.

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Жукова понимала, что без производства зарплат сотрудникам тоже не будет. Чтобы поддержать работников, на предприятии в первую очередь построили пекарню.

Организовали свой небольшой пельменный цех, чтобы людей кормить — пришлось. Сейчас это звучит необычно, но тем не менее такие времена на нашем предприятии были. Нина Жукова

«Помогает Господь и добрые люди»

Директору удалось договориться, чтобы ей дали время на выплату огромного долга. Поскольку женщина давно работала в «Акатьевском», ее знали многие руководители в городе, районе и ближайшем округе.

«Есть такая поговорка: „Помогает Господь и добрые люди“. <…> Как-то удалось мне договориться. Составили график погашения задолженности и потихоньку-потихоньку начали. Надо было долги гасить — ни одного рубля никто не простил и никто не оставил, не забыл, поэтому пришлось выстраивать свое производство», — рассказала героиня «Формулы успеха».

В первую очередь предприятию отключили все телефоны за неуплату. Тогда руководитель порадовалась, что живет рядом с работой. Мобильных телефонов не было, поэтому директору приходилось отлучаться домой, если нужно было позвонить, а потом возвращаться.

«Я тогда даже на машине по своему селу не ездила, потому что мне казалось, а что люди скажут, почему я от работы, от конторы, от офиса еду до дома на машине», — вспомнила Жукова.

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Роботы и поилки с подогревом

Сейчас в Акатьеве животноводческий комплекс на 1000 голов, 600 из которых — это дойное стадо. Ферму оборудовали современной техникой, в том числе роботами для доения коров и поилками с подогревом. Животные в «Акатьевском» спят на специальных матрасах.

Для коровы что нужно, чтобы она давала много молока? Это комфортные условия, чтобы она доилась, чтобы она отдыхала, чтобы она хорошо, вкусно кушала, чтобы была частота кормления. Вот это залог успеха. Нина Жукова

На территории комплекса есть даже собственный плодоносящий сад. Его посадили по решению всего коллектива к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Обмен опытом

Жукова состоит в подмосковном отделении Союза женщин России. Благодаря этому в Акатьево приезжали для обмена опытом коллеги из других регионов и даже стран, например, Белоруссии, Латвии и Литвы. Общение организовали под руководством председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой.

Потом я ездила тоже в Беларусь по обмену опытом, тоже там смотрела, как работает сельское хозяйство. В общем, связь поддерживаем. Нина Жукова

Руководитель сообщила, что с удовольствием поможет любой жительнице Подмосковья наладить работу собственного сельского хозяйства. Даже спустя долгие годы работы директор «Акатьевского» продолжает делиться опытом и знаниями, а также учиться у коллег.

«Мы ездим на другие предприятия нашего Подмосковья. Мы тоже смотрим, у кого как, что надо сделать, потому что на сегодня я не совсем довольна тем, что у меня сделано. У меня есть мысли, как улучшить производство, как все наладить», — поделилась Жукова.

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Формула успеха

По словам героини, обязательно нужно контролировать производство и показывать, что и как правильно делать. Результат будет, если самому участвовать в процессе, заверила директор ООО «Акатьевский».

«Просто сидеть в кабинете и быть оторванным от производства, я считаю, что это неправильно и результатов нет», — подчеркнула руководитель.

Даже в наше время случается, что крупные и успешные холдинги с современным оборудованием внезапно распадаются, напомнила Жукова. По ее мнению, причина в недостаточной хватке и кругозоре руководителя. Деньги деньгами, зарплата зарплатой, а контроль обязательно нужен — такого принципа придерживается директор животноводческого комплекса.

У руководителя «Акатьевского» есть мечта — передать предприятие своим детям, чтобы они продолжили ее дело. Героиня передачи рассказала, какую формулу успеха использует на пути к этой цели.

Самое главное — это ставить перед собой цель, идти к ней и верить в себя, верить в свой коллектив. Нина Жукова

«Формула успеха» — проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи доступны на RuTube.