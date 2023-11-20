Общество 20 ноября 2023, 21:15 Остановить Чикатило. Одного из самых страшных убийц в СССР арестовали 33 года назад Приговор маньяку Чикатило встречали аплодисментами YouTube

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Ровно 33 года назад советские следователи наконец смогли поймать Андрея Чикатило — одного из самых известных серийных убийц, насильников, педофилов и каннибалов. Он с особой жестокостью убил более 50 человек и 12 лет ускользал от закона.

Детство маньяка

Андрей Чикатило родился в октябре 1936 года в селе Харьковской области. Во время войны отец ушел на фронт, был командиром партизанского отряда. Так что, от кого мать в 1943 году родила младшую дочку, неизвестно. Возможно, женщина забеременела после изнасилования немецким солдатом.

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Чикатило-старший так и не вернулся домой. Он попал в плен к немцам, работал в шахте, потом его отправили в концлагерь. После освобождения американцами на родине мужчину заподозрили в пособничестве фашистам и отправили больного туберкулезом в лагеря Коми и Чувашии. Там он и умер.

Детство будущего маньяка обросло изрядным количеством историй, реальность же была достаточно прозаична. Обычный сельский мальчишка, пережил войну, оккупацию и голод. До 12 лет страдал энурезом и получал за это колотушки от матери. Стеснялся носить очки и часто был бит однокашниками.

Андрей Чиктило в школьные годы / Pikabu

Скучная жизнь

Близорукий робкий парень окончил школу на отлично по всем предметам с единственной четверкой по немецкому языку. Однако даже с таким аттестатом и при наличии «сельской квоты» Чикатило не смог поступить на юрфак МГУ. Официально ответили, что он не прошел по конкурсу, но, возможно, дело было в отце.

Сельский отличник окончил техническое училище связи в Ахтырке, после работал на строительстве линий электропередач под Нижним Тагилом и поступил на заочное отделение Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта, но проучился лишь два курса.

Отслужил в армии и устроился инженером на телефонной станции, вступил в КПСС, стал внештатным корреспондентом районной газеты. Женился на подруге своей сестры, родились дочь и сын. Получив высшее образование в Ростовском университете, начал работать в школе-интернате Новошахтинска учителем русского языка и литературы.

Андрей Чиктило с женой / Pikabu

Первые жертвы

Именно в интернате начались первые «звонки». Девочки пожаловались директору, что Чикатило к ним приставал, заходил в женскую спальню. Руководство, недолго думая, уволило учителя «по собственному желанию». Тот ушел мастером в ГПТУ, благо, жена как раз работала там комендантом общежития.

Именно благодаря этому Чикатило начал захаживать к студентам ночами. Он попытался пристать к одному из парней, но тот не только отбился, но и рассказал все товарищам. Странного педагога наградили обидными кличками и откровенно издевались над ним. Тогда донжуан-неудачник тайно купил хатку и встречался там с проститутками.

Развалины дома-мазанки Андрея Чикатило / Викимедиа

Именно тогда и произошло первое убийство: в конце декабря 1978 года Чикатило задушил второклассницу, а после изнасиловал труп ребенка и изрезал его живот ножом. Люди припомнили, что школьницу видели с мужчиной, сильно похожей на хозяина хатки-мазанки. Чикатило стал подозреваемым, но не надолго.

Милиция задержала некоего Александра Кравченко, который уже отбывал десятилетний срок за изнасилование и убийство ребенка. О Чикатило забыли, тем более что бывший заключенный еще и обокрал соседа. Алиби, предоставленное женой, посчитали липовым, а саму женщину основательно запугали, и она написала повинную.

Фототаблица для опознания предполагаемого маньяка / Pikabu

Из-за давления следователей и постоянных избиений сокамерником-наркоманом Кравченко сдался и признался в убийстве. Сначала его приговорили к 15 годам тюрьмы, но дело трижды отправляли на доследование, и в конце концов мужчина получил «расстрельный» приговор.

Еще один подозреваемый, 50-летний Анатолий Григорьев, спьяну похвастал, что именно он зарезал и задушил девочку. Никто ему не поверил — все знали, что мужчина горазд на дурные выдумки. Однако он сам, протрезвев, понял, что наболтал, снова запил и повесился в туалете. Так Чикатило в первый же раз убил троих.

Дождавшись исполнения приговора Кравченко, маньяк снова осмелел и вышел на кровавую охоту. Он нападал на девушек, мальчиков, женщин, девочек — убивал, уродовал и насиловал своих жертв, а иногда даже ел. Самой младшей было семь лет, самой старшей — 44 года. При этом нелюдь словно по волшебству ускользал от милиции.

Редкий анализ крови

Расследовать преступления Чикатило было нелегко. Маньяка задерживали, проверяли, но он убивал своих жертв, так что опознать его никто не мог. А отпечатки пальцев на местах преступлений были негодными для идентификации. Других доказательств не было, вот и отпускали.

Когда Чикатило в очередной раз задержали, у него взяли кровь на анализ. Группа оказалась второй, в то время как группа спермы, которую обнаружили на трупе одного из погибших, была четвертой. Задержанного отпустили.

Позже, когда маньяка уже арестовали, начались разговоры, что у него редкая особенность организма — кровь и выделения разных групп. Но сенсации не получилось: выяснилось, что анализ спермы на жертве сделали грязными препаратами — потому он дал неправильный результат.

Кадр из сериала «Чикатило» / Кинопоиск

Поимка убийцы

Последней жертвой маньяка стала 22-летняя проститутка. Возвращаясь домой, Чикатило наткнулся на милиционера. Он потребовал предъявить документы и, хотя задерживать мужчину не стал, на всякий случай упомянул его в рапорте. Когда обнаружили труп девушки, следователи наткнулись на знакомую фамилию.

Арест произошел вечером 20 ноября 1990 года. Маньяк успел сходить в больницу: предпоследняя жертва, 16-летний парень, прокусил и сломал ему палец. После Чикатило отправился в киоск за пивом и по пути попытался познакомиться с несовершеннолетними мальчиками. Оперативниками, которые «вели» убийцу, тут же его задержали.

Кадр из фильма «Эвиленко», 2004 год / Кинопоиск

Дома у маньяка нашли 23 кухонных ножа, молоток, которым он добивал жертв, обувь, отпечатки которой совпали со следом у одного из трупов, портфель, где лежали веревка, нож и вазелин. Однако все это были лишь косвенные улики. Арестованный признаваться отказывался. Тогда следователи попросили помочь врачей.

Оказалось, что Чикатило на полном серьезе был уверен, будто бы уникален и его никому не понять. Когда врач стал рассказывать убийце про его переживания, тот разрыдался и начал давать показания.

Но есть и другая версия: следователи убедили маньяка, что отправят его на лечение, нужно лишь обо всем рассказать доктору.

Андрей Чикатило на следственном эксперименте / Pikabu

Из 55 убийств, в которых сознался Чикатило, в обвинительный приговор вошли лишь 52 эпизода, которые следствие смогло доказать. Маньяку трижды проводили судебно-психиатрическую экспертизу и каждый раз подтверждали его полную вменяемость. Это не мешало убийце симулировать сумасшествие и отказываться от признаний.

Именно во время суда над Чикатило впервые задействовали большую железную клетку для подсудимого: власти всерьез опасались, что родные жертв сметут кордоны и устроят самосуд маньяку. Тем более что во время слушаний он выкрикивал оскорбления в зал, обнажал половые органы, утверждал, что «беременный и кормящий».

Свидетели говорили, что слово «расстрел» вызвало в зале аплодисменты. Но маньяк еще надеялся проскочить. Чикатило писал множество жалоб в органы власти и редакций газет на судью и следствие, а также прошения о помиловании, ведь он «40 лет проработал на благо страны, прожил нелегкую трудовую жизнь при коммунистической тирании».

Андрей Чикатило занимался йогой в камере смертников / Pikabu

Наконец 14 февраля 1994 года Чикатило казнили выстрелом в затылок. Его похоронили в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы. Все члены его семьи, даже шурин, поменяли фамилии и переехали на новое место. Они постарались забыть страшного родственника навсегда.

Все, кроме сына Юрия. После армии он промышлял рэкетом и грабежом, за что в общей сложности отсидел за решеткой около 12 лет. Одно время мужчина охотно раздавал интервью, где оправдывал отца и утверждал, что на него просто «повесили» нераскрытые убийства.

Сын Андрея Чикатило Юрий / YouTube

Помнят про Чикатило и кинематографисты: он стал героем десятков документальных фильмов. В игровом кино его образ воплотил гениальный Малкольм Макдауэлл, что можно считать большим и незаслуженным комплиментом. Зато в отечественном кино маньяк получил по заслугам — там его сыграл Дмитрий Нагиев.

Бонусом идут несколько сериалов, более десятка песен и книг. Люди любят все необычное, а настоящий, некиношный маньяк — куда уж интересней. Вот только благодаря всей этой шумихе у Чикатило появились последователи. И прежде, чем их схватили, они успели отнять жизни у невинных людей.