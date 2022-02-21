facebook_pixel
    21 февраля 2022, 17:56

    Шесть человек пойдут под суд за коррупцию при съемках сериала «Чикатило»

    Шесть человек пойдут под суд за коррупцию при съемках сериала «Чикатило»

    Оксана Кириллова

    Столичные суды приняли материалы трех уголовных дел о взятках, выплаченных полицейским за помощь при съемках сериала о серийном убийце «Чикатило. Явление зверя», сообщил «Коммерсантъ». Пятеро из шести фигурантов — полицейские, которые приняли деньги за перекрытие улиц от организаторов съемок в Москве.

    Шесть человек пойдут под суд за коррупцию при съемках сериала «Чикатило»

    По версии следствия, 9 октября 2020 года гендиректор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков заплатил трем полицейским 140 тысяч рублей. Тогда он хотел без помех провести съемки в районе Лиственничной аллеи в Тимирязевском районе. В конце октября того же года полицейские получили уже 180 тысяч рублей — за перекрытие Кривоарбатского переулка, а в ноябре трое сотрудников МВД получили еще 80 тысяч за «помощь» при съемках эпизодов в районе Театральной площади.

    По данным «Ъ», Дмитрий Большаков утверждает, что готов был оплачивать эти услуги официально, но с ним не захотели сотрудничать. Тогда он был вынужден обратиться за помощью к полицейским — по словам Большакова, цены они назвали сами.

    Дмитрию Большакову вменяют три эпизода посредничества во взятке. Бывшего начальника управления охраны общественного порядка московского отделения МВД Сергея Кулишова обвинили в получении взятки. Инспектора того же управления Виталия Фокина — в шести эпизодах получения и даче взятки. Полицейских Дмитрия Смолина и Игоря Файзуллина — в получении взятки группой лиц. Еще один фигурант, старший инспектор управления общественного порядка Денис Федоров, обвиняется в трех эпизодах получения взятки, мелком взяточничестве и мошенничестве.

    Федоров, Файзуллин и Смолин вину признали, Кулишов ее отрицает. Всех их отправили под домашний арест. С Большакова взяли подписку о невыезде.

    Дела рассматриваются в разных судах, поскольку разными были территории, на которых полицейские получали незаконное вознаграждения.

    Съемки первой части сериала с Дмитрием Нагиевым в главной роли проводил продюсерский центр онлайн-сервиса Okko. Организация съемочных площадок и обеспечение безопасности лежали на «Кино Групп».

    Премьера первого сезона прошла весной 2021 года, а уже летом начались съемки второго сезона. Сериал рассказывает о двойной жизни маньяка Андрея Чикатило и расследовании его преступлений.