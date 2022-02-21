Шесть человек пойдут под суд за коррупцию при съемках сериала «Чикатило»

Столичные суды приняли материалы трех уголовных дел о взятках, выплаченных полицейским за помощь при съемках сериала о серийном убийце «Чикатило. Явление зверя», сообщил «Коммерсантъ». Пятеро из шести фигурантов — полицейские, которые приняли деньги за перекрытие улиц от организаторов съемок в Москве.

По версии следствия, 9 октября 2020 года гендиректор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков заплатил трем полицейским 140 тысяч рублей. Тогда он хотел без помех провести съемки в районе Лиственничной аллеи в Тимирязевском районе. В конце октября того же года полицейские получили уже 180 тысяч рублей — за перекрытие Кривоарбатского переулка, а в ноябре трое сотрудников МВД получили еще 80 тысяч за «помощь» при съемках эпизодов в районе Театральной площади.

По данным «Ъ», Дмитрий Большаков утверждает, что готов был оплачивать эти услуги официально, но с ним не захотели сотрудничать. Тогда он был вынужден обратиться за помощью к полицейским — по словам Большакова, цены они назвали сами.

Дмитрию Большакову вменяют три эпизода посредничества во взятке. Бывшего начальника управления охраны общественного порядка московского отделения МВД Сергея Кулишова обвинили в получении взятки. Инспектора того же управления Виталия Фокина — в шести эпизодах получения и даче взятки. Полицейских Дмитрия Смолина и Игоря Файзуллина — в получении взятки группой лиц. Еще один фигурант, старший инспектор управления общественного порядка Денис Федоров, обвиняется в трех эпизодах получения взятки, мелком взяточничестве и мошенничестве.

Федоров, Файзуллин и Смолин вину признали, Кулишов ее отрицает. Всех их отправили под домашний арест. С Большакова взяли подписку о невыезде.

Дела рассматриваются в разных судах, поскольку разными были территории, на которых полицейские получали незаконное вознаграждения.

Съемки первой части сериала с Дмитрием Нагиевым в главной роли проводил продюсерский центр онлайн-сервиса Okko. Организация съемочных площадок и обеспечение безопасности лежали на «Кино Групп».

Премьера первого сезона прошла весной 2021 года, а уже летом начались съемки второго сезона. Сериал рассказывает о двойной жизни маньяка Андрея Чикатило и расследовании его преступлений.