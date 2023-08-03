Эксклюзив 03 августа 2023, 14:28 «Остается только порадоваться». Закон о праве отцов на алименты назвали справедливым Юрист Гавриличев: закон о праве на алименты по воспитанию детей выравняет права отцов РИА «Новости»

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Подписанный президентом Владимиром Путиным закон о праве отцов на алименты при их самостоятельном уходе за детьми выравняет права мужчин, рассказал «360» управляющий партнер юридической фирмы «ГК Лилал» Кирилл Гавриличев. Он напомнил, что положения Семейного кодекса основаны на принципа равенства супругов, однако до недавнего времени требовать материальную поддержку могли лишь женщины.

Несправедливость устранят

Юрист отметил, что Верховный суд обратил внимание на существующую несправедливость еще в 2017 году и вынес постановление. По документу, подобные случаи следует решать, исходя из аналогии закона, поэтому супруг имел право потребовать предоставления содержания у матери ребенка, если она устранялась от его воспитания.

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«Тем не менее постановления Верховного суда хоть и имеют руководящее значение для нижестоящих судов, но все же не являются законом. Такие казусы в законодательном регулировании, как описанный случай, должны устраняться именно путем внесения поправок», — объяснил Гавриличев.

Права уравняют

По словам собеседника «360», возможность требования алиментов на несовершеннолетних детей у отцов была и раньше, с ней не следует путать новый закон.

«В нашем случае речь идет именно о содержании, которое родитель, воспитывающий ребенка, может потратить на собственные нужды, что весьма актуально, поскольку воспитание и уход за детьми могут существенно повлиять на возможность зарабатывать», — подчеркнул юрист.

Гавриличев добавил, что новая норма позволит восстановить справедливость.

«Остается только порадоваться тому, что в России как законодатели, так и судьи все больше обращают внимание на необходимость реального обеспечения равенства прав родителей вне зависимости от их пола», — отметил специалист.

Он уточнил, что теперь остается лишь надеяться, что права отцов выравняют в случаях, когда мужчины самостоятельно воспитывают детей.

Владимир Путин подписал этот закон в конце июля, напомнили «Известия». Правки внесли в статьи 89 и 90 Семейного кодекса.

По мнению адвоката Виктории Данильченко, с введением поправок шансы мужчин на алименты останутся призрачными. Она уточнила, что суды в большинстве семейных споров принимают сторону женщин.