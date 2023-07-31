Интересное 31 июля 2023, 22:27 Адвокат Данильченко назвала шансы мужчин на алименты ничтожными

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Чаще всего судебная практика встает на сторону женщин в вопросах алиментов и опекунства детей. Такой информацией поделилась адвокат Виктория Данильченко. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, в 97% случаев дети остаются с матерями, а не с отцами. Она связала такую ситуацию не с проблемами в законах, а с позицией Верховного суда РФ. Отцы имеют право претендовать на алименты, однако на практике получают такую возможность не всегда.

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«В Конституции права отца и матери равны, здесь надо пересматривать судебную практику. Это же не только решения районных судов, головная позиция исходит из Верховного суда», — отметила Данильченко.