Эксклюзив 17 апреля 2023, 18:19 «Основополагающая для будущего русского мира история». Зачем в учебники добавят раздел об СВО Экс-сенатор Клинцевич: в учебниках истории должно быть показано, почему Россия начала СВО РИА «Новости»

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В школьные учебники по истории для старших классов уже в 2023 году добавят раздел о специальной военной операции на Украине. Кроме того, темы, связанные с СВО, включат в программу профильного ЕГЭ. Массово учебники с новым разделом появятся на партах в 2024-2025 учебном году. «360» узнал, что думают об этой инициативе депутаты и общественные деятели.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Анатолий Вассерман, депутат Госдумы, публицист Я и сам попытался поучаствовать в редактировании соответствующего раздела учебника. Не знаю, будут ли мои редакторские предложения приняты, но надеюсь на это. Если не считать чисто литературного редактирования, я там добавил пару фраз именно о предыстории специальной военной операции — о том, какие события довели Россию до необходимости вмешательства в ход событий на Украине. Есть такое понятие, [как] история современности — это изучение современных событий методами исторической науки. На мой взгляд, по крайней мере то, что я прочел в той части учебника, которая была мне доступна, это как раз история современности. [Важно заметить, что] с точки зрения истории как науки изучать надо в первую очередь предысторию конкретных событий, то есть исследовать, как развивались эти события, откуда они взялись. Тогда становится понятно, каким образом [происходящее] влияет на нас. Полагаю, раз уж принято решение включить сведения о специальной военной операции в учебник истории, то, соответственно, надо и проверять, насколько [эти знания выпускниками] усвоены. РИА «Новости»

2 Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Историческим событиям такого большого масштаба история дает оценку обычно через несколько лет, иногда через десятилетия, бывает, что и столетия проходят. В этом смысле, конечно, есть такая небольшая сложность — может получиться так, что итоги СВО в 2025-м и итоги в 2023-м будут радикально различаться. С другой стороны, дети, которые будут учиться по [новым] учебникам, они не будут еще знать, как результаты СВО [будут интерпретированы в 2030 году], потому что им будет не с чем сравнить. РИА «Новости» А из какого-то далекого будущего этот учебник может показаться, скажем так, недоделанным, с какой-то странностью. Это как если бы мы сегодня читали учебник 1943 года и там все заканчивалось бы на Сталинградской битве — а что дальше, неизвестно. Сегодня такой учебник читался бы странно. Однако принципиально ничего страшного в том, что результаты еще в полной мере неизвестны, а в учебник уже включен соответствующий раздел, я не вижу.

3 Франц Клинцевич, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Думаю, не рано [включать раздел об СВО в учебники истории]. В этом и заложена главная мысль — идеологическая… Когда у нас в стране было 3874 разных учебника истории, подготовленных [под надзором Джорджа] Сороса, разве мог в таком количестве учебников учитель сориентироваться? Помню, как меня «топтали» по этому поводу, когда мы с [депутатом Ириной] Яровой очень серьезно и остро поднимали эти вопросы… Отмечу, что, например, Афганской войне в учебниках наших было посвящено всего четыре фразы. Абзац. На всю Великую Отечественную войну, по-моему, [было отведено] три урока с небольшим количеством информации по Сталинградской битве. История, связанная со специальной военной операцией, — основополагающая для будущего русского мира. Поэтому в учебниках [истории] должно быть показано, почему мы начали специальную военную операцию, что нам готовили, какие могли быть последствия, какие страны принимали [в этом] участие, какое было финансирование, какие специальные мероприятия провели США и НАТО, что они делали, чтобы постараться Россию расчленить, а потом по частям «сжевать». [Обо всем этом] все наши молодые люди должны иметь хотя бы приблизительное представление. А когда кого-то заинтересует или учитель примет решение, [можно получить] и более расширенную информацию. Мы живем в XXI веке, такой информации очень много — как иностранной, так и нашей. Но нужно уметь разобраться, где фейк, а где — правда.