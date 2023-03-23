Общество 23 марта 2023, 21:49 Опасная зависимость взрослых и детей. Почему в России захотели запретить вейпы Нарколог Сараев: все больше детей и подростков становятся зависимы от вейпов Unsplash

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Правительство рассмотрит предложение о запрете вейпов в России. По мнению автора идеи, спикера Госдумы Вячеслава Володина, это необходимо, чтобы спасти детей. В последнее время в СМИ все чаще появляются новости о травмах у несовершеннолетних из-за взорвавшихся вейпов, а также о проблемах со здоровьем после парения. При этом исследования показывают, что информация на упаковках жидкостей для вейпов часто обманывает потребителей насчет содержимого. Несмотря на это, все больше людей, в том числе детей, становятся зависимы от таких устройств, подчеркивают врачи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать запрет вейпов в России.

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«Детей надо спасать», — отметил Володин, добавив, что «это наша общая позиция».

В ответ Мишустин заявил, что правительство рассмотрит этот вопрос и сформирует по нему позицию.

Задумку одобрил и глава Минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что «мероприятие, которое увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, сокращает вредный фактор, мы всегда поддерживаем».

Россия без вейпов?

Государство может принимать ограничительные меры на основании научных данных: например, если исследования медиков или Минздрава говорят, что употребление вейпа верно для здоровья, рассказал «360» заслуженный юрист России Аслан Абашидзе. Например, на алкоголь и табак распространяется государственная монополия: власти позволяют продавать спиртную и табачную продукцию только с разрешения.

«Ограничения могут быть разные: полный запрет, запрет некоторых видов [электронных устройств для парения], введение каких-то сертификационных требований. Это прерогатива государства, а государство, ссылаясь на Конституцию, обязано следить за здоровьем нации», — отметил Аслан Абашидзе.

Но любые изменения займут время. Если решение этого вопроса потребует изменений в законодательстве, сперва законопроект нужно будет подготовить, затем рассмотрение в Госдуме, нижней и верхней палатах парламента и так далее. Если изменения законодательного порядка не нужны, ограничение могут ввести с помощью распоряжения правительства или определенного министерства. При этом он подчеркнул, что не считает этот вопрос очень срочным для правительства.

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Без превентивных мер не обойтись

Если запрещается что-то употреблять, значит, это нельзя и продавать, отметил Аслан Абашидзе.

«Если есть какие-то ограничения, допустим, сертификаты продукты должны продаваться только сертифицированные. В противном случае вы нарушаете много очень законодательных актов», — пояснил он.

Наказание будет зависеть объема и степени нарушения: могут быть административные штрафы, или более серьезные последствия, в том числе уголовная ответственность.

«Все зависит от законодательства или распоряжения, [в которых сказано], какие меры и в каких рамках предусматривается. Если есть какие-то запретительные меры, это все надо четко прописывать в законах или подзаконных актах», — добавил собеседник «360».

Отдельное наказание будет действовать за продажу запрещенной продукции детям. Однако самих несовершеннолетних и их родителей наказывать за использование вейпов не нужно, уверен юрист.

Что касается детей детей, здесь, наверное, надо превентивные меры предпринимать, чтобы они не были доступны детям. Надо жестко контролировать, чтобы не было таких возможностей, получить эти подпольные вещи. Аслан Абашидзе заслуженный юрист России

Вред уже доказан

Сейчас научное сообщество и специалисты, которые лечат табачную зависимость, замечают, что все больше людей страдают от зависимости от средств электронной доставки никотина, отметил врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

«Мы фиксируем, особенно среди детей подростков, большое внимание и большой всплеск и зависимости в первичном звене. Это не те люди, которые когда-либо пробовали обычные табачные сигареты, они первично, начали принимать именно вейпы», — пояснил он.

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При этом сейчас таких людей больше, чем тех, кто начинает курить сигареты.

«Через несколько лет мы увидим, что подавляющее большинство людей, можно сказать так, находится именно под воздействием этих препаратов, этих веществ», — подчеркнул собеседник «360».

В последнее время ученые начали более подробно изучать содержимое жидкостей для таких устройств. Часто маркировка так называемой жижи вводит покупателя в заблуждение. Например, там написано, что содержание никотина низкое, а на самом деле она намного выше названных значений.

Жидкий никотин, который содержится в жиже для вейпов, сохраняет все последующие негативные воздействия на организм, как и обычные сигареты.

«Глицерин пропиленгликоль, никотин, различные отдушки, пищевые добавки, вкусовые добавки, ароматизаторы. Все это в совокупности при нагревании оказывают вред на слизистую непосредственно бронхов, ротовой полости. В дальнейшем они попадают и даже в пищевод, в желудочно кишечный тракт, помимо легких. Это наносит вред», — подчеркнул нарколог.

Среди пульмонологов есть данные, что парение влияет на хронический бронхит и различные аллергические реакции. Есть если у человека есть, например, некая форма аллергических заболеваний, связанных с легкими, то вейп усугубляет состояние.

А детский организм сам по себе более нежный, более чувствительный. Даже для взрослых эти вещества и та концентрация никотина очень вредны. Марат Сараев врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук

В США 18-летняя девушка чуть не погибла из-за пристрастия к вейпу. Она использовала его каждый день с 15 лет, пока не попала в реанимацию. Чтобы спасти американку, врачи ввели ее в искусственную кому. Выяснилось, что она заболела острой эозинофильной пневмонией — с большой вероятностью это вызвал вейп.

Есть и неочевидные опасности вейпа. Например, он не раз взрывался прямо в руках владельцев.

Также серьезную опасность представляют смеси, которые делают кустарным способом. Они вызывают отравления и другие серьезные последствия, вплоть до летального исхода. В Ленинградской области от передозировки неизвестными веществами умер ученик 11-го класса. Рядом с ним нашли два вейпа, пластиковую бутылку с отверстиями и два целлофановых пакетика на застежке. А несколько лет назад в США отравились почти 200 вейперов — выяснилось, что проблемы со здоровьем вызвали смеси с марихуаной.

«Некоторые дети покупали вроде как упакованные жижи так называемые, и они вызывали ухудшение состояния у человека: потерю сознания и так далее. Но напрямую то, что вот человек покурил, и вот он сейчас скончался, такую информацию я от себя из своей практики дать не могу», — заключил врач.