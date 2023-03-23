Общество 23 марта 2023, 15:58 Старшеклассник из Ленобласти умер от отравления неизвестными веществами — СМИ 78.ru: житель Всеволожска обнаружил дома умершего от передозировки 17-летнего сына

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В Ленинградской области от передозировки неизвестными веществами умер ученик 11-го класса, сообщили источники издания 78.ru. По их информации, тело 17-летнего молодого человека у себя в квартире обнаружил его отец. Рядом со школьником обнаружили вейпы и ряд других подозрительных предметов.

Журналисты отметили, что обнаруживший сына отец вызвал сотрудников экстренных служб. Медики не обнаружили видимых причин смерти, зато рядом с телом подростка лежали два вейпа, пластиковая бутылка с отверстиями и два целлофановых пакетика на застежке.

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Правоохранители изъяли компьютер подростка, мобильный телефон, школьный дневник и тетрадь с сочинением. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Всеволожская городская прокуратура организовала проверку.

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В середине января 14-летний житель Василеостровского района Санкт-Петербурга умер после курения вейпа. Ученик восьмого класса заперся в ванной с устройством, после чего погибшим его обнаружили члены семьи. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.